Unas 60 personas protestan en Eivissa en contra del decreto del catalán

e.p. eivissa

06.05.2018 | 00:16

Alrededor de 60 personas se concentraron ayer en el paseo Vara de Rey de Eivissa para participar en la protesta de la plataforma de ´Mos Movem´ en contra del decreto del catalán en la Sanidad, que genera "rechazo y es disuasorio para captar a los profesionales que precisamos y que ahora nos faltan", afirmaron desde la plataforma. En la lectura del manifiesto, desde ´Mos Movem´ reiteraron que no quieren imposiciones lingüísticas y afirmaron que "no queremos que los políticos nos creen más problemas de los que ya tenemos". "Hacemos un llamamiento a todo el personal del Ib-Salut. No nos dejéis. No somos el Govern, somos el pueblo" señalaron.