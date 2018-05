Salud solo sancionará a su inspector si confirma que encubrió a la empresa cárnica

Elno actuará, por ahora, contra elal quede proteger a la empresa que. Laasegura que no puede abrir ningún expediente mientras la causa esté en los tribunales, pero que sí actuará si se confirman las acusaciones de que el funcionario de Salud era conocedor de las, ahora investigada, pero que no las puso en conocimiento de la administración al

"El inspector se llevaba género para su consumo, escogía lo que él quería y se lo regalaban. Eran visitas de cortesía y siempre hablaba con Vicente (el dueño)", explicó la administrativa de la empresa en su declaración ante el juez. "Sabía que cambiábamos las etiquetas y que se ponía la carne congelada con envase doble y en una cubeta y se descongelaba, y luego le poníamos la etiqueta de fresco y nunca dijo nada", apostilló la administrativa. El abogado de la empresa cárnica contradijo a la administrativa con facturas de género comprado por el funcionario.

La conselleria de Salud ha evitado valoraciones al respecto. Sin embargo, fuentes del departamento han señalado que no pueden tomar ningún tipo de medida mientras no sean más que declaraciones y mientras esté en los juzgados. Según Salud, por ahora no hay denuncia contra el inspector ni tampoco tienen constancia que se le haya llamado a declarar a raíz del testimonio de los trabajadores.

Con todo, desde la Conselleria señalan "con toda la prudencia" que confían en el "trabajo escrupuloso de la plantilla de inspectores". En cualquier caso, han avanzdo que si se confirman las acusaciones contra el inspector, se actuará con la apertura de expediente disciplinario o sancionador, pero que a día de hoy es incompatible hacer una investigación interna mientras la causa se esté investigando en los tribunales.

La empresa Cárnicas Vicente, ubicada en Marratxí, y que proveía productos de carne gourmet desde a comedores escolares hasta a restaurantes con estrella michelín está siendo investigada en el juzgado de instrucción 11 de Palma por numerosos de delitos, entre ellos contra la salud pública.