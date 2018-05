Retiran seis piscinas olímpicas de fuel vertido en el puerto de Palma

Los servicios de emergencia de Salvamento Marítimo,ya habían retirado ayervertido por el cruceroen el Puerto de Palma . A falta de restos y manchas que quedan por limpiar en las inmediaciones del puerto, lase traduce en fuel equivalente a, si bien una proporción importante también es de agua.

Después de controlar el martes rápidamente la mancha de fuel con dispositivos de contención y empezar con los trabajos de reabsorción, a primera hora de ayer por la mañana se extrajo con bombas el combustible y posteriormente se retiraron las mallas de contención. A falta de retirar los restos de fuel que no pudieron ser retenidos por el cordón y que llegaron al muelle, la Autoridad Portuaria informó de 15.000 metros cúbicos de fuel extraídos. Una cantidad relativamente pequeña para tratarse de un vertido, según fuentes de la Autoridad Portuaria, pero que equivalen a seis piscinas olímpicas, 2.500 metros cúbicos.

El origen del vertido de combustible fue el crucero Marella Dream, de la naviera Marella Cruises, la antigua Thomson, de 243 metros de eslora y que estaba atracado en el Dique del Oeste. Según el informe remitido por el buque, que partió del puerto de Palma el martes por la noche, la causa del vertido sería un fallo en el sistema de estabilización de la embarcación, que funciona mediante la compensación por agua, y sería ahí donde se habría filtrado el combustible vertido. La filtración afectó al sistema de lastrado de la embarcación y produjo un escape por la popa del crucero.

Tras recibir el informe, la Autoridad Portuaria anunció la apertura de un expediente sancionador contra la compañía naviera responsable del buque mediante una denuncia presentada a Capitanía Marítima, para que se asuman responsabilidades y, si procede, se impongan sanciones.

Críticas ecologistas



Entidades ecologistas como el GOB, Terraferida o Amics de la Terra expresaron su malestar por el vertido, precisamente semanas después de que llegaran a manifestarse en contra del turismo masivo de cruceros coincidiendo con la llegada del Simphony of the Seas, el crucero más grande del mundo. En este sentido, el presidente del grupo ornitológico, Amadeu Corbera, lamentó que "hace meses que lo decimos. Y cuando decimos que los cruceros contaminan, la gente se enfada. Es una pena que el tiempo nos tenga que dar la razón después de que pasen las desgracias". "Llega, provoca un vertido de fuel muy contaminante y a las 23 horas ya se va a generar riqueza a otro puerto. ¿Quién contamina paga?", se preguntaba en redes Terraferida. Finalmente, en un comunicado, Amics de la Terra exigió a las autoridades que adopten las medidas para evitar nuevos episodios com éste. Además, esta entidad señaló los riesgos que el estado y falta de un mantenimiento adecuado de estas embarcaciones representa para las islas.

Este martes, en que tuvo lugar el vertido, se produjo la mayor punta con seis cruceros amarrados a la vez en el puerto de Palma.