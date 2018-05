El proyecto de sondeos en el mar balear asegura que "no tiene nada que ver con el petróleo"

El investigador del CSIC y representante español del proyecto de sondeos acústicos en el fondo del mar balear MedSalt-2, Daniel García-Castellanos, aseguró ayer que el proyecto en el que participa no busca petróleo sino que investiga por qué el Mediterráneo se secó hace 5,5 millones de años, cuando acumuló en su fondo un espesor de más de un kilómetro de sal, lo que es, según explica, "la mayor crisis medioambiental desde la época de los dinosaurios".

En declaraciones, el investigador explicó que no sabe por qué el Govern se ha manifestado en contra del proyecto. "No lo entiende nadie", aseguró, para después añadir que espera que "en algún momento se den cuenta de que no tiene nada que ver con el petróleo". Respecto a la organización Alianza Mar Blava, que ha sido promotora de las primeras críticas, García-Castellanos considera que no ha entendido el proyecto y que cree que sus argumentos tienen que ver con que en la propuesta original "se menciona el interés de algunas empresas petrolíferas". "Aunque estén interesados con el resultado del proyecto no es por el mar balear", dice.

De esta manera, defiende que el interés de las empresas por el proyecto tiene que ver "con la evolución del mar" y que el beneficio que obtienen al estar "en contacto" con el mundo científico es tener acceso a "una fuente de licenciados, de futuros trabajadores". En este sentido, ha explicado que cuando se solicitan ayudas a Europa siempre se pide por "cuál es el interés para el contribuyente" ya que este tipo de proyectos deben tener un "beneficio social".