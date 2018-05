PP y Podemos piden al Govern que el metro llegue hasta Son Espases

El principal partido en la oposición, el, ve con buenos ojos que elprolongue ladesde lahasta el, pero cree que no es suficiente y exige también que éste llegue hasta el. Para la que en su momento fue artífice de la infraestructura, la exconsellera de Obras Públicas con, esque la línea ferroviaria se extienda hasta el recinto sanitario., aseguró ayer la diputada del Partido Popular en una interpelación sobre transporte público dirigida al conseller de Territorio, Energía y Transportes en la sesión plenaria del Parlament.

Cabrer lo tiene claro, "hay obras que son muy caras y necesitan financiación estatal", pero las hay también que "se pueden asumir desde nuestro presupuesto". De hecho, esta es la opción que baraja el Govern, según confirmó después Marc Pons. El conseller reconoció ayer que el proyecto de prolongar la vía hasta el Parc Bit es sólo el primero de los proyectos ferroviarios que incluye un Plan de Movilidad "mucho más ambicioso" que no descarta que llegue hasta Son Espases.

Pons confirmó que el proyecto se financiará con recursos propios de la Comunidad Autónoma, por lo que cuando la Comisión Balear de Medio Ambiente haya dado el visto bueno al proyecto que ayer avanzó este diario, la conselleria ya podrá poner en marcha la licitación. Pons ve "muy probable" que las obras se liciten dentro de la presente legislatura. De momento el Govern no ha dado detalles del coste económico del proyecto, que se detallará en el plan ejecutivo, aunque Pons afirmó que "no será muy costoso" debido a la longitud del tramo – 1,2 kilómetros – y que se prevé que la mayor parte del trazado circule en superficie.

Aunque el conseller no quiso confirmar que el metro llegará al hospital universitario, aseguró "no descartar ninguna opción" y estar "analizando y estudiando en profundidad" esa posibilidad. De hecho, no será hasta junio cuando el Govern dará a conocer los proyectos concretos de ampliación de la línea ferroviaria.

Podemos también insistió. El metro debe llegar al hospital de referencia de las Illes Balears. El portavoz del principal partido socio del Ejecutivo, Alberto Jarabo, aplaudió que el metro llegue hasta el Parc Bit, pero defendió que la línea llegue también hasta Son Espases. "Estamos de acuerdo en que llegue al Parc Bit y también querríamos que llegue hasta Son Espases", afirmó desde los pasillos del Parlament.

Podemos hará llegar a Pons, en una reunión próxima, sus propias propuestas al Plan de Movilidad que el Govern tiene casi listo, con el objetivo de "fomentar el transporte público". La tardanza en conocer los detalles y la aprobación de dicho plan mereció las críticas del socio del Govern. "Entendemos que su publicación tendría que haber sido más inminente", lamentó Jarabo.

La llegada del metro al Parc Bit fue recibida con agrado por parte del gerente de la FundacióBit, Biel Frontera, quien tildó la noticia de "muy esperada" a través de las redes sociales.

Colapso circulatorio



El debate parlamentario sobre este enlace ferroviario llega precisamente cuando está sobre la mesa un profundo debate sobre el modelo de movilidad, gracias en buena medida al colapso circulatorio que los ciudadanos sufren a diario especialmente en el entorno y accesos a Palma.

Desde el PP pidieron ayer otra vez que se hagan las carreteras proyectadas. La diputada Mabel Cabrer tildó de "suplicio diario" entrar y salir de Palma. Por este motivo, reiteró a Marc Pons la petición de convocar la conferencia sectorial de transportes.