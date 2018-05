Descartan fallos en un laboratorio de Son Espases pese a las quejas de trabajadores

Una inspección en el laboratorio de Microbiología de Son Espases no ha encontrado disfunción alguna ni en los sistemas de climatización del mismo ni en la red de evacuación de agua que pudieran estar detrás de los malos olores y síntomas irritativos en las mucosas que habrían referido durante los últimos días varios de los profesionales que trabajan en este departamento. Unas molestias que incluso les llevaron a solicitar ser atendidos por Salud Laboral.

Según confirmó el jefe del servicio, en el laboratorio no se ha introducido ninguna nueva sustancia o reactivo ni se ha modificado ningún procedimiento de trabajo recientemente que pudiera ocasionar las citadas molestias en los trabajadores. No obstante, se procedió a realizar una exhaustiva revisión del laboratorio que concluyó que no existía ninguna disfunción. Desde Son Espases señalan que estas quejas se producen de manera intermitente y sin afectar a todos los trabajadores y que hasta el momento no se ha podido identificar cuál sería su causa.