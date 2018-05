Armengol y Company convierten su cara a cara en una rendición de cuentas

La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol , y el líder del PP balear, Biel Company, protagonizaron ayer un tenso enfrentamiento en el pleno del Parlament que, a un año de las elecciones autonómicas, sirvió para que se reprocharan la gestión del actual Ejecutivo del Pacto y el de la pasada legislatura en la que Company era conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern de José Ramón Bauzá. En su respuesta a una pregunta de Company sobre política de infraestructuras, Armengol se dirigió en todo momento al líder del PP recordando su responsabilidad en el anterior Govern de José Ramon Bauzá, comparando así la gestión de los dos Ejecutivos.

El líder del PP también se refirió a la llegada de los populares al Govern en la pasada legislatura. "El tiempo se acaba, no vuelva a dejarnos un Govern en quiebra como en 2011", espetó a Armengol tras repasar infraestructuras que, según dijo, han dejado de ejecutar las conselleries. En este sentido, sostuvo que el Govern de Armengol dejó sin invertir el pasado año más de 200 millones de euros.

Armengol le recordó que, en lo que se refiere a las arcas autonómicas, el Govern cerró 2017 con superávit a la vez que cumplía con el déficit. La jefa del Ejecutivo repasó los planes de infraestructuras puestos en marcha en esta legislatura en materia educativa, sanitaria, hidráulica o de vivienda, frente al "cero" que puso como nota al anterior Ejecutivo del PP. "Léase los documentos y ahí tendrá la respuesta", replicó a Company tras afirmar que "la política de infraestructuras del actual Govern es inversa" a la del Ejecutivo de Bauzá.

"Nuestra prioridad son las personas" dijo al líder del PP criticando implícitamente su gestión en la pasada legislatura con cuestiones que dependían de su Conselleria. En este sentido, afirmó que el Govern de Bauzá no construyó ni una vivienda pública, ni se mejoraron las infraestructuras hidráulicas ni se electrificó el tren, al contrario de lo que ha ocurrido en estos últimos tres años. "Ustedes hicieron cero", insistió Armengol a Company.

El líder del PP acusó a la jefa de Ejecutivo de practicar el "victimismo del Madrid nos mata" que, a un año de las elecciones, "ya no sirve de coartada para esconder su mala gestión" y le instó a "ponerse a trabajar". Company sostuvo que "Martí March tiene parados 20 millones en el IBISEC con más barracones que nunca, Marc Pons tiene 8 millones parados en el IBAVI y Vicenç Vidal tiene 56 millones parados en ABAQUA mientras hay problemas de aguas sucias e inundaciones en parques naturales".

Además criticó que Armengol diga que no quiere hacer más carreteras y a la vez "se vaya a Madrid a pedir más dinero para carreteras". Esta acusación sirvió a la presidenta para atacar de nuevo al líder del PP por su gestión como conseller en la pasada legislatura, recordándole que el Govern no le pide al Gobierno central "dinero para nuevas carreteras, sino que pague las que debe" a Balears. " No me extraña que usted renunciara a inversiones ferroviarias estatales", zanjó Armengol dirigiéndose a Company.