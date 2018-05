Un tramo en superficie llevará el metro de la UIB hasta el Parc Bit

. O al menos esa es la idea que maneja el, y que ya ha plasmado en un documento oficial.encargado por, empresa pública dependiente de la conselleria de, tiene fecha de marzo de 2018 y se encuentra actualmente pendiente de evaluación de impacto ambiental por parte de la conselleria de Medio Ambiente.

El objetivo es poner al alcance de los trabajadores del Parc Bit un transporte público que ahora mismo les queda lejos y que ha consolidado el coche privado como única opción para llegar al que se supone debe ser un polo de innovación en todos los sentidos.

El trazado supone una prolonganción de la línea actual, uniendo la estación de la UIB con el "futuro apeadero" del Parc Bit, tal y como consta en el proyecto, que se ejecutaría sobre terrenos que son propiedad de la UIB y del Parc Bit. Un hecho que en principio debería suponer una mayor agilidad en la tramitación de la ocupación de las propiedades, a diferencia de la mayoría de actuaciones ferroviarias.

Uno de los obstáculos que tendrá que salvar el trazado de la nueva línea es el desnivel de 20 metros que existe entre la estación de la UIB y la zona donde se tiene previsto ubicar el apeadero del Parc Bit, a los que hay que sumar unos 9 metros más, consecuencia de que la estación universitaria sea subterránea. Así pues, de llegar a realizarse, las obras tendrían que remontar unos 29 metros en un tramo de 1,2 kilómetros, lo que significa que las vías tendrían una pendiente media del 3,5%. En cuanto a la velocidad que alcanzará la línea, se limitaría a 80 kilómetros por hora "al tratarse de un tramo corto y de final de línea", según consta en el documento incial elaborado por un técnico de Tragsatec.

Si bien el documento baraja tres alternativas con diferentes opciones, la que más agrada a los técnicos redactores de este primer proyecto es la que prevé una mayor parte del trazado exterior, ya que así se reducen los movimientos de tierras y los impactos. "Esta alternativa discurre en su primera parte del trazado mediante falso túnel, en la parte intermedia mediante muros de acompañamiento, y en su parte final en superficie", detalla el proyecto.

En definitiva, los técnicos plantean como más recomendable salir del subsuelo y utilizar la fórmula de trinchera para finalizar el recorrido directamente en superficie, lo que abarata costes y aminora impactos. En esta opción, la llegada al Parc Bit se soluciona con un apeadero, minimizando también lo que supondría mantener la línea subterránea, y teniendo que construir una estación bajo tierra, como ya se hizo en la UIB.



Obras en tres fases

Con una vía simple de un ancho de un metro y de 3,5 metros entre ejes, el Govern prevé que la realización de las obras podría hacerse en tres fases. En la primera, se construiría un túnel al inicio del tramo, además de hacerse el tramo final en superficie, obra que supondría cortar el acceso al aparcamiento trasero de la UIB.

En una segunda fase, en la que se construirían los muros por los que debe transcurrir el metro junto a las viviendas propiedad de la UIB, las restricciones de tráfico serían mayores, aunque desde el Govern prevén que "en el caso de tener que provocar cortes temporales en el tráfico, éstos jamás se harán a primera hora o en hora de salida de los trabajadores del Parc Bit o de los mismos colegios privados" de la zona. Finalmente, la tercera fase se desarrollará junto a la carretera de acceso al Parc Bit.

Otra de las opciones estudiada es la de una solución en trinchera durante todo el trazado, pero esta alternativa obligaría a mayores movimientos de tierra y, además, sería necesario terminar en una estación de dos plantas, lo que supone mayor inversión.

De realizarse dicha ampliación de la línea de metro, el proyecto permitiría a los más de tres mil trabajadores del parque empresarial disponer de una alternativa al coche. La línea de metro que une la estación intermodal con la UIB tiene un nivel medio anual de usuarios que oscila entre los 1,2 y los 1,3 millones, y que "podría ser mayor" con la ampliación al Parc Bit.



Descenso en las retenciones

Los problemas de movilidad del Parc Bit son más que evidentes. Conectado tan solo por una línea de bus, el 80% de los tres mil trabajadores del centro de innovación va hasta allí en su propio coche.

El estudio elaborado por el Govern para justificar esta nueva infraestructura afirma que los trabajadores y usuarios del Parc Bit "únicamente pueden acceder mediante sus vehículos privados, colapsando la carretera Ma-1110 y la carretera de acceso al Parc Bit y a la UIB". De hecho, los trabajadores del Parc Bit echan en falta más conexiones de transporte público. Tanto es así que según la última encuesta hecha por el Observatori de la Societat de la Informació (OBSI) de la FundacióBit, uno de cada cuatro trabajadores pide que el metro llegue al parque de innovación, además de aumentar las frecuencias de autobús.

Los técnicos que firman el informe para la ampliación de la línea de metro apuntan que la "no realización" de la misma conllevaría que los trabajadores y usuarios seguirían utilizando sus vehículos privados, y "conforme vaya aumentando el número de empresas y, por tanto aumentando el número de trabajadores y usuarios, mayor utilización de vehículos y por lo tanto mayor contaminación, colapsos y retenciones" en la carretera de Valldemossa y de acceso al Parc Bit y UIB.

El metro de Palma fue una infraestructura muy controvertida en su momento. Jaume Matas lo incluyó en el Plan Director Sectorial de Movilidad que sigue, a día de hoy, vigente. Las críticas ciudadanas y de los partidos de la oposición se centraron en la poca demanda de la línea, muy ligada a los períodos lectivos y que, por tanto, prácticamente pierde sentido durante el verano. Inaugurado un mes antes de las elecciones de 2007, cinco meses después las inundaciones que sufrió Palma lo dejaron fuera de circulación.

Actualmente la dirección general de Transportes del Govern está tramitando el Plan de Movilidad. El director general, Jaume Mateu, ya reconoció a este diario que dicho plan, del que todavía no se ha conocido más que el diagnóstico, incorporaría nuevos kilómetros de vía. Aunque no concretó dónde, sí que apuntó la necesidad de reforzar el área metropolitana de Palma, entre la que se incluye el Parc Bit. Asimismo, la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, dijo recientemente en una entrevista en IB3 Ràdio que no se descartaba que el metro llegue también hasta el hospital de Son Espases.