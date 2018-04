Manuela García: "Seré la primera mujer que presida el Colegio de Médicos"

R Frente a la retirada de la candidatura del señor Riutord no tengo nada que decir. Es la junta electoral del Colegio la que está dirimiendo el proceso y yo acataré todo lo que diga porque considero que es totalmente independiente.

P Si la candidatura de Riutord finalmente no se presenta y era el único rival que tenía...

R Creo que se producirá la proclamación de la mía y no se celebrarán las elecciones el próximo 16 de mayo.

P Porque las candidaturas a las juntas insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera eran también suyas...

R Sí.

P ¿Cuándo se producirá la proclamación?

R No lo sé. Lo único que sé es que la junta electoral se reúne el próximo miércoles (por mañana).

P Será usted la primera mujer que lleve las riendas del Colegio de Médicos de Balears?

R Sí, seré la primera mujer que presida el Colegio en toda su historia.

P ¿Cómo piensa dar a conocer lo que piensa hacer en la institución colegial si finalmente no hay comicios ni exposición de su programa electoral?

R Colgaremos nuestro programa electoral en la página web del Colegio para que todos los colegiados puedan acceder a él. Y también lo publicitaremos a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Entre las diferentes acciones que pensamos hacer.

P Hay quien critica que lleve en su lista al doctor Bennasar, actual presidente del Colegio que, tras dos mandatos, no podía optar a un tercero.

R Le pedí al doctor Bennasar que viniera en mi candidatura, en el último puesto de la lista, el quince, porque tiene una gran experiencia en el Colegio de Médicos.

P ¿Ya tiene pensado qué labor le encomendará?

R Todavía no. Lo que sí te puedo decir es que no estará en la Junta Permanente, la que trabaja con el día a día del Colegio. Pero previsiblemente sí le incluiré en la Junta de Gobierno.

P ¿En qué vocalía?

R Todavía no tengo definido qué personas llevarán las diferentes vocalías, no lo he pensado todavía. Los puestos los decidiremos entre todos los miembros de la candidatura. Lo único que tengo claro es que el doctor Teo Cabanes, ya retirado, llevará la de médicos jubilados. El doctor Bennasar tiene una experiencia suficiente e importante y me servirá de apoyo en muchos aspectos, aunque no en un trabajo específico. Le incluí en la lista para que prestara su apoyo a la candidatura.

P¿Quién será su vicepresidente/a?

R Para este puesto todavía albergo serias dudas. Lo que sí te puedo adelantar es que en la Permanente estarán representados todos los niveles asistenciales, la Atención Primaria, la Hospitalaria, la sanidad privada...

P Aparte de ser la secretaria general del Colegio, ¿cuál es su especialidad y dónde trabaja?

R Soy la secretaria general en funciones y trabajo como anestesista en Son Espases...

P Es una especialidad con déficit de profesionales...

R Sí, sobre todo en las islas de Eivissa y Menorca. Lo primero que haré cuando cuando sea presidenta es realizar un estudio de demografía médica para saber en qué situación nos encontramos en muchas especialidades.

P ¿Cuántos colegiados hay?

R Unos 5.600. Pero el cincuenta por ciento de ellos son mayores de 50 años y en unos quince estarán todos jubilados. Su recambio puede ser un problema.

P ¿Qué opina del decreto del catalán?

R Que el idioma debería ser un mérito y no un requisito para trabajar en la sanidad pública. Todo ello desde un profundo respeto a la lengua y a la relación entre médico y paciente.

P ¿De dónde es usted?

R De Sevilla.

P ¿Habla catalán?

R Sí, ocasionalmente con mis pacientes y con mi pareja. Y una de las prioridades de mi candidatura es normalizar el idioma que se usa en la página web del Colegio, que hoy en día solo está en castellano. Quiero que los médicos que accedan a ella puedan elegir la lengua con la que quieren dirigirse a su colegio profesional.