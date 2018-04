El PP acusa al Govern de falta de "soluciones" para el colapso viario

La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, acusó ayer al Govern de Francina Armengol de no tener un "modelo de movilidad" y de encontrarse "sin ideas, sin proyecto y sin soluciones" ante una situación en la que las carretera están ya colapsadas "todo el año". El PP interpelará mañana en el pleno del Parlament al Govern sobre transporte público, una materia respecto a la cual Prohens sostuvo que la izquierda "no ha hecho nada" cuando ha gobernado. "Hay un caos con autobuses que además se queman, han disminuido las frecuencias de tren, no han apostado por el segundo cinturón ni han arreglado los accesos a Palma", añadió Prohens, quien afirmó que Armengol es sólo una "presidenta eslogan".

Precisamente el líder del PP, Biel Company, preguntará mañana en el pleno a Armengol sobre infraestructuras ya que "con 1.350 millones más" en los presupuestos del Govern" "su obligación es hacer las necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos", resaltó Prohens