Manuela García presidirá el COMIB tras la retirada de la única candidatura rival

La doctora Manuela García presidirá el Colegio de Médicos de les Illes Balears (COMIB) al retirarse ayer la única candidatura que optaba al cargo y que encabezaba Pere Riutord. "No reconocemos este proceso electoral. Todo son pegas, es imposible luchar contra todos los obstáculos que nos han puesto en el camino", lamentó el facultativo.

Riutord, declarado inelegible el pasado miércoles por la junta electoral "por no estar en el ejercicio de la profesión, como así lo exigen los estatutos", iba a dejar paso a otro candidato de su lista en una votación que debía celebrarse ayer por la mañana. Sin embargo, todos los miembros de la candidatura, considerada crítica con el actual presidente, decidieron retirarse en bloque.

De este modo Manuela García, actual secretaria general del Colegio, relevará en la presidencia a Antoni Bennásar, que después de dos mandatos no podía optar a un tercero. La facultativa encabezaba la candidatura oficial a unos comicios que debían celebrarse el próximo 16 de mayo. De hecho, el propio Bennásar figuraba en su lista.

Ramón Socias, Bartolomé Ribas, Francisca Sastre, Maria Antònia Vidal y Francisca Castell eran algunos de los nombres que se barajaban para relevar a Riutord. La jefa de Oncología de Son Espases, Sefa Terrasa, renunció a presentarse el viernes por la tarde.

Riutord anunció hace unos días que, tanto si su candidatura seguía en liza como si no, recurriría ante el Consejo General de Colegios de Médicos la decisión de la junta electoral de descabalgarle del proceso. "No puede ser que me declaren inelegible por no estar en ejercicio de la profesión cuando, pese a estar de baja médica, puedo seguir prescribiendo recetas y haciendo certificados médicos", argumentó.