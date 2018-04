"En los campos de Irak, hay niños que no hablan durante meses"

"En los campos de Irak, hay niños que no hablan durante meses" Miquel ramis

El economista Gerard Moyà (Palma, 1977) ha visitado 79 países, ha trabajado durante más de medio año en once de ellos y habla diez idiomas, aunque se resiste a incluir el árabe y el ruso. Durante casi dos años, ha sido oficial senior de suministros de la ACNUR en los campos de desplazados y refugiados que acogen a tres millones de personas en Irak. Ahora parte hacia Siria con idéntico cometido.

Sí, hay elecciones en mayo. Con todos los problemas de la intervención militar, Irak posee la organización administrativa estatal y está reconocido por la ONU.

—Hace falta valor para instalarse en Irak.

No he sentido el peligro de vivir en Irak, pero es complicado gestionar a tres millones de desplazados por motivos políticos o religiosos,

agrupados en 55 campos. Llegué cuando los peshmerga liberaban a Mosul de Isis, y un millón de personas se quedaron sin hogar.

—¿Se ha erradicado en Irak la pesadilla de Isis?

No, Isis sigue vivo en Irak, y hay indicios de que se están reagrupando. Es posible que se reconviertan y surjan con otro nombre. En los últimos meses hemos tenido incidentes.

—¿La ONU funciona peor que la UE?

Tienen mandatos y perspectivas diferentes. Por mi carácter, dejé la UE en Bruselas para trabajar sobre el terreno y comprobar el impacto directo. Y eso que en Irak también hacemos mucha oficina.

—¿Quién habita los campos iraquíes?

Personas a menudo con estrés postraumático por lo que han vivido, o niños que no hablan durante meses. No son pobres, hay abogados, médicos o ingenieros. Algunos intentan recrear su negocio en los campos, como los panaderos.

—¿Es más fácil defender a la UE en China que en Europa?

Trabajé para las Cámaras de Comercio, defendiendo a las empresas europeas en China. La UE tiene una reputación bastante fuerte en el exterior, pero la velocidad de ampliación ha superado al ritmo de profundización.

—Europa no puede asumir todos los refugiados del planeta.

Europa puede ser más ambiciosa en la acogida de refugiados. Se necesita mayor coordinación y compromiso. Por comparación con las crisis de Sudán y Chad, la cifra de sirios que pasaron por Grecia no era tan grande.

—La política sobre refugiados da alas a la extrema derecha europea.

Se debe a un componente anímico y mediático, que ha creado un círculo vicioso. Se ha generado un miedo, los estados han respondido con más fuerza a favor de la ACNUR, y esto ha provocado que aflorara un sentimiento de extrema derecha.

—¿Hay negocio para los hoteleros en Irak?

Hay negocio. Si la fragilidad del país se estabiliza, tiene potencial turístico. Basora es la antigua Venecia de Oriente Medio, y están además las montañas del Kurdistán, antiguos lugares cristianos, o algunos de los enclaves más antiguos que siempre han estado habitados. Por supuesto, la misma palabra Irak tiene una componente contemporánea negativa. Mi hermano vino a verme, y en el avión no viajaba ni un solo turista.

—La ACNUR no queda fuera de escándalos sexuales.

Los códigos son muy estrictos. Seguimos cursos obligatorios anuales contra el acoso sexual y el abuso de autoridad. Con todo, somos once mil empleados y pueden darse casos esporádicos.

—¿Qué equipaje se necesita para visitar 79 países?

Basta con una mochila. Mi padre nos incitaba a viajar, y antes lo hacía mucho mejor preparado. Ahora soy más espontáneo, tengo una semana libre y me marcho solo a descubrir un país.

—¿Se está curtiendo para un gran fichaje por Goldman Sachs?

Si hay alguna oferta, ya me lo plantearé. Me escucho mucho a mí mismo, voy a Damasco porque me gustan los nuevos retos. El nuestro es un trabajo adictivo, con la adrenalina de un compromiso personal sacrificado, que a menudo acaba con separaciones y divorcios.

—Le confesaré que no creo en solidaridades y ONGs.

Hacen un trabajo fiable donde no llega nadie. La ACNUR no somos donantes de las ONGs, sino que son nuestros socios. Nos ayudan, y respeto a los humanitarios. Es muy fácil criticar desde Europa a gente que cargará con la malaria toda su vida.

—Economistas del tercer mundo están contra la ayuda al tercer mundo.

Porque dicen que se distribuye a nivel global, sin tener en cuenta la escala local. La ayuda llega, y no se pierde tanto en corrupción como en burocracia.

—¿Un médico que trabaja en Mallorca ha de conocer el catalán?

Todo el mundo que trabaja en Balears debería poderse comunicar en ambas lenguas, es lo que dice el Estatut.

—¿En sus viajes ha visto el futuro?

El futuro está en el presente. En 2007 estudié árabe en Damasco. Era una ciudad tan viva, dinámica y llena de oferta, que nunca hubiera creído que diez años después viajaría allí para trabajar con refugiados o desplazados. La vida siempre te sorprende.