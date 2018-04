Enmiendas del PSIB a los presupuestos para destinar 630 millones a las islas

Los diputados socialistas por Balears en el Congreso han presentado enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para reclamar 630 millones de euros más para las islas, según anunciaron ayer el diputado Pere Joan Pons y el senador Francesc Antich.De estas enmiendas, las más destacadas piden el pago de los recursos del convenio de carreteras (240 millones), aumentar el descuento de residente para transporte aéreo y marítimo hasta el 75 por ciento (47 millones), ayudas para la transición energética (120 millones) y recursos para infraestructuras en materia ferroviaria en Mallorca (100 millones).

También destacan enmiendas para garantizar la asistencia a las personas a las que se ha devuelto la tarjeta sanitaria; para que el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos se mantenga estático; y otra, al articulado, para que el superávit generado en Baleares "no tenga las trabas burocráticas que tiene actualmente y se pueda reinvertir en los ciudadanos".

Este año, el PSIB reclama unos 200 millones más que en sus enmiendas del año pasado. Pere Joan Pons considera que "no hay ninguna formación política de esta comunidad que pueda estar en contra de estas enmiendas" y, en particular, que el PP "no tendría que tener ninguna dificultad" para apoyarlas.



Proyecto de sondeos

Por su parte, el senador Antich explicó que ha presentado una moción para que se paralice el proyecto de sondeos en aguas de Baleares ´Medsalt´, porque pueden tener un impacto "importante" en la fauna marina. Al mismo tiempo, la moción pide declarar el Mediterráneo ´zona libre de prospecciones´. Antich alertó de que estos sondeos llevan un "disfraz de proyecto científico" pero detrás están "petroleras de forma muy interesada". Antich defendió que esta iniciativa va "en coherencia con el Parlament", que propuso prohibir las prospecciones en el Mediterráneo con una ley que fue vetada por el Gobierno. En este sentido, el senador pidió al PP balear que "influya a los suyos de Madrid" para que detengan el plan y se alce el veto a la proposición de ley. El socialista recordó que presentaron una iniciativa para aumentar la protección del cachalote.