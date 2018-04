Fuster, sorprendido porque se le inste a que aparcar en Son Espases sea gratis ya este año

"El parking gratuito en Son Espases es un objetivo de legislatura", subrayó ayer Juli Fuster, director general del IB-Salut que no dudó en declararse sorprendido ante la iniciativa del Parlament que instaba a que el Servei de Salut consiga la gratuidad del estacionamiento del hospital antes de que acabe este año. La iniciativa parlamentaria, presentada por el PP, fue secundada por todos los partidos del Govern incluido el PSOE al que pertenece el director general. "No sé porque me piden algo en lo que saben que estamos trabajando", se cuestionó Fuster antes de admitir que el parking se trata de "un negocio vinculado a una empresa durante 30 años al que no quieren renunciar. Aparte de que no resulta sencillo cambiar una concesión administrativa", se defendió antes de anunciar que las 500 nuevas plazas gratuitas en Son Espases sí estarán este año.