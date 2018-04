La Feria Náutica expone más de 600 embarcaciones con precios de 11.000 euros a 14 millones

La 35 edición de la feria náutica Palma Internacional Boat Show ha arrancado hoy con más de 600 embarcaciones y 81.388 metros cuadrados de exposición. A lo largo de sus tres décadas de historia, esta es una de las ediciones más extensas de la muestra náutica, donde se pueden ver naves con precios que van desde los 11.000 euros a los 14 millones.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha sido la encargada de inaugurar una de las citas náuticas más importantes del Mediterráneo. Armengol ha realzado el importante papel del sector náutico en la economía de Balears y ha asegurado que "Govern y sector vamos de la mano". Junto a Armengol ha estado el conseller de Trabajo y Comercio, Iago Negueruela; la vicepresidenta y consellera de Turismo, Bel Busquets, así como los representantes de los diferentes partidos políticos del arco parlamentario isleño. De hecho, el presidente del PP Biel Company, recriminó al Govern que con la Ley de Posidonia se está "perjudicando de forma especial al sector núatico".

El barco que ha despertado todas las miradas es el Shenadoah of Sark, con bandera australiana, cuenta con más de 50 metros de eslora, fue construido en el año 1902 y su precio supera los 11 millones de euros. Es un velero perfectamente restaurado y conservado con sus maderas nobles relucientes. No obstante, No es la nave más cara, el Y4H es otro velero terminado de construir hace unos meses y si quieres adquirirlo debes desembolsar 14,8 millones de euros. Sin embargo en el salón náutico de Palma también se pueden encontrar embarcaciones a precios muchos más asequibles, como es el caso de lanchas neumáticas desde 11.000 euros.