Repudio en Mallorca por la sentencia de ´La Manada´: "Es intolerable"

. La condena de la Audiencia Provincial de Navarra a los cinco acusados de 'La Manada' a un total de 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por la agresión sexual a una joven en Pamplona durante los sanfermines de 2016 de la que estaban acusados, ha puesto en alerta a la sociedad mallorquina que manifiesta su rechazo en las redes sociales., presidenta del Govern, ha manifestado. Es intolerable que situaciones como esta sean posibles. Es más necesario que nunca trabajar juntos para garantizar los derechos de las mujeres", ha tuiteado Armengol añadiendo el hashtag #YoSíTeCreoLa vicepresidenta del Govern,ha indicado que está "indignada como mujer" y que "la 'justicia' en manos del patriarcado se aleja de una sociedad que avanza hacia el feminismo".presidente del Consell de Mallorca, ha señalado que quiere "seguir creyendo en la justicia", pero que "sentencias como esta no ayudan"., portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Podemos, ha expresado. "Te violan brutalmente 5 tíos de diferentes maneras sin poder hacer nada para defenderte. Te someten después a vigilancia y tu vida presente levanta dudas. Les juzgan y el resultado es que fue ABUSO, NO VIOLACIÓN porque no hubo intimidación", señala.Desde Podemos, su portavoz en Baleares,ha considerado que "Se daña a la convivencia cuando se desprotege así a las mujeres"."Qué indignación, que vergüenza!", ha expresado el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca,El periodista mallorquíncree que "seguramente, el de la falta de medios sea el problema menor de la Justicia española" y se suma al clamor en Twitter con el hashtagEl dibujante mallorquínmuestra su "vergüenza, asco e indignación" con una ilustración en la que avisa que