La junta electoral del Colegio de Médicos declara inelegible al doctor Riutord

La junta electoral del Colegio de Médicos (COMIB) acordó ayer por unanimidad declarar inelegible al doctor Pere Riutord Sbert, cabeza de lista de una de las dos candidaturas presentadas para optar a la presidencia colegial tras las elecciones que se celebrarán el próximo 16 de mayo, según informó este órgano.

Según el comunicado remitido ayer por la junta electoral –compuesta por el presidente el doctor Juan Antonio Pérez Artigues, la secretaria Sandra Ferrer Gelabert y tres vocales, médicos colegiados elegidos mediante sorteo– "tras la deliberación y análisis de la documentación aportada, han concluido que el doctor Pere Riutord no reúne los requisitos para ser electo, en concreto por no estar en ejercicio de la profesión, como así lo exigen los estatutos del COMIB".

"De la documentación aportada por el propio interesado, se deduce que la actividad que realiza tiene un carácter adjetivo y ocasional, que no puede ser considerada en el sentido estricto como ejercicio de la profesión médica", continuaba el comunicado, que recordaba que ante esta resolución "cabe recurso de alzada ante el Consejo General de Colegios de Médicos, cuyo dictamen pondrá fin a la vía administrativa".

Habida cuenta de que los estatutos colegiales establecen que cuando un miembro de una lista es eliminado por no cumplir los requisitos o renuncia al puesto, el siguiente en dicha lista ocupa su lugar, la junta proclamó ayer la lista de Riutort con su número dos al frente, la jefa de Oncología de Son Espases Sefa Terrasa.

Preguntado sobre su opinión sobre esta decisión, el doctor Pere Riutord reveló que mañana viernes se reunirá su candidatura al completo, los 22 componentes, para decidir qué hacen a continuación. "Hay dos opciones. O retirarnos todos o que continúe la candidatura con Sefa Terrasa al frente. Pero en cualquiera de los dos escenarios, yo pienso recurrir ante el Consejo General de Colegios de Médicos. No puede ser que me declaren inelegible por no estar en ejercicio de la profesión cuando en estos momentos, pese a estar de baja médica, puedo seguir prescribiendo recetas y haciendo certificados médicos", anunció el candidato que iba a competir con la lista oficial encabezada por la doctora Manuela García, actual secretaria general del Colegio de Médicos.