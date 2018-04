El Govern planea sancionar por vía administrativa la distribución del Minerval

La consellera de Salud, Patricia Gómez, aseguró que, una vez cerrada la vía judicial, el Govern estudiará si puede sancionar por vía administrativa la distribución de Minerval a pacientes con cáncer.

Por el momento, explicó la consellera, han solicitado al juzgado el expediente del 'caso Minerval' para poder iniciar su tramitación administrativa y ver si procede imponer una sanción.

El 18 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, acordó por segunda vez el archivo del 'caso Minerval', a petición de la Fiscalía, al considerar que no queda debidamente justificada la perpetración del delito de estafa denunciado. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma. Morell ya acordó el sobreseimiento de la causa en septiembre de 2017 al entender que no estaba justificado el presunto delito de estafa en la distribución del producto a pacientes de cáncer.