Un millar de personas protesta en Cort por la sentencia de ´La Manada´: "No es no"

Más de un millar de personas se han unido al movimiento feminista de Mallorca que ha convocado una concentración en Palma esta tarde por la sentencia de ´La Manada´, que se ha hecho pública este mediodía. Los miembros de 'La Manada' han sido condenados a 9 años por abuso sexual, pero no por violación.

Bajo el lema de ´La Manada´ somos nosotras, la concentración y "cacerolada" ha tenido lugar desde las 20:00 horas en la plaza de Cort. Una multitud se ha manifestado para protestar al grito de "no es un abuso, es violación", "no es no" o "Justicia, dimisión".

"Tranquila hermana, aquí está tu manada", ha sido otro de los cánticos para apoyar a la víctima. "Hombre violador al triturador" y "Basta ya de justicia patriarcal", también se han coreado con fuerza por una multitud que asegura que "la manada somos todas".