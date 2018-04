Villar Mir: "No me daban obra pública en Baleares porque no pagaba comisiones"

El expresidente de la constructora OHL,, declaró ayer en ladel Congreso de los Diputados que. "Me retiré de Baleares, pero antes Baleares me había retirado a mí, porque", afirmó el también exministro del primer Gobierno de la Transición ante los diputados.

Villar Mir, que estuvo imputado en el caso Son Espases, la presunta trama de corrupción en torno a la adjudicación en 2006 del hospital público de referencia de Balears, y fue exculpado por el juez José Castro, señaló que también le reclamaban sobornos en otras comunidades autónomas, pero apostilló que nunca, en su dilatada carrera de empresario, abonó cohechos.

Ante Castro y Horrach



Esta última parte de su mensaje ya la había mantenido en Palma cuando declaró ante el juez Castro como imputado por el caso Son Espases, la mayor obra pública de Balears que Jaume Matas, supuestamente, ordenó en 2006 conceder a Villar Mir, aunque luego cambió de criterio y fue adjudicada a Florentino Pérez. También negó los cohechos antes ante el fiscal Pedro Horrach y en la comisión de investigación de Son Espases en el Parlament, el 27 de enero de 2015.

"Hay comunidades en las que no he trabajado por la corrupción", pero "prefiero no citarlas prefiero no meterme en una guerra con otras comunidades", se excusó ante la insistencia de los diputados de que diera más nombres.

El antiguo máximo accionista de OHL definió el pago de mordidas por obra pública como "una moda". "Se ha establecido casi la moda de establecer un porcentaje a pagar para ser adjudicatario" de contratos en determinados territorios, precisó.

"Ejemplo de moralidad"



Paradójicamente, Villar Mir añadió que nadie le ha pedido una comisión en su vida, porque ha hecho de su trayectoria "un ejemplo de moralidad". El excatedrático también se definió ante Castro como una persona honrada. Ayer se declaró un abanderado de la lucha contra la corrupción.

"Desgraciadamente, hay empresarios corruptos. Y eso es una vergüenza. Hay que hacer la guerra más decidida contra la corrupción", sentenció.

El también marqués de Villar Mir aseguró desconocer por qué está siendo investigado en los casos Lezo y Púnica y añadió que el juez le dijo que figuraba entre los encausados para poder declarar con asistencia letrada. Sobre su imputación en los casos Son Espases y Papeles de Bárcenas, el compareciente aseguró que obedecía a su condición de presidente del Grupo Villar Mir, pero apostilló que tras "una profusa investigación" se había decretado el sobreseimiento para él.

Juan Miguel Villar Mir calificó de "invención" del extesorero del PP Luis Bárcenas su aparición en los llamados "papeles de Bárcenas". El empresario rechazó haber hecho donativos a partidos políticos, pero admitió haber pagado pequeñas cantidades a fundaciones como FAES (próxima al PP) u otra vinculada a la exvicepresidente socialista María Teresa Fernández de la Vega.

Javier López Madrid



El exconsejero de OHL Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, aseguró en la misma comisión que "nunca" ha realizado donaciones irregulares al partido ni ha mediado para que la constructora recibiese adjudicaciones en la Comunidad de Madrid.

"No he financiado ni he donado nunca dinero al PP", dijo en varias ocasiones López Madrid, imputado en varios casos de corrupción como Púnica y Lezo, durante su comparecencia en la Cámara Baja.

López Madrid, que negó haber entregado dinero para el partido al exconsejero madrileño Francisco Granados -uno de los principales imputados en Púnica, se desvinculó de las siglas JLM y JM que fueron halladas en una agenda intervenida a Granados junto con la cifra de 2,1 millones de euros para un soborno.