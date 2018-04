El Parlament aprueba estudiar si es posible la presencia estable de la UME

El pleno del Parlament aprobó ayer la proposición no de Ley del PP para instar al Govern a estudiar con el ministerio de Defensa la posibilidad de dotar a Balears de una unidad de la UME (Unidad Militar de Emergencias) de forma permanente, así como que cuente en las islas con "las infraestructuras necesarias para su despliegue rápido y efectivo". La propuesta del PP contó con el respaldo del PSIB y Ciudadanos, mientras que Més per Mallorca y Més per Menorca votaron en contra y Podemos optó por la abstención.

El popular Juan Manuel Lafuente afirmó que si se hace realidad está unidad de la UME "supondrá una mejora de la seguridad para los ciudadanos de Balears, ya que podrá actuar con más rapidez cuando se produzca una situación de emergencia". Desde que se creó este cuerpo de las Fuerzas Armadas en 2005, la UME ha actuado en diez ocasiones en Balears, principalmente en casos de incendios.

El más crítico con la propuesta fue Nel Martí, de Més per Menorca, para quien en Balears no existen "situaciones de riego que justifiquen" una unidad permanente. Martí dejó claro su rechazo a que "se militaricen los servicios" y consideró que la propuesta es una maniobra del PP y de la delegada del Gobierno, la popular María Salom, para "desviar la atención" ya que "faltan efectivos" de la Policía nacional y Guardia Civil para la circulación viaria y la seguridad ciudadana, que son competencia estatal, mientras protección civil y emergencias son competencias autonómicas.

Josep Ferrà, de Més per Mallorca, criticó que "lo primero es poner recursos para prevenir" catástrofes como incendios y en la pasada legislatura el Govern del PP "despidió a 32 trabajadores del Ibanat". Añadió que los propios trabajadores de este organismo afirman que no es necesaria una unidad permanente de la UME, ya que en caso de necesitad "llega en media hora" desde la Península.

Los representantes del STEI en el Ibanat se expresaron también ayer en este sentido, afirmando que no se necesita esta unidad de la UME en las islas sino "reforzar los recursos técnicos y de personal" del Ibanat cuyo personal, según afirmó, "tiene más especialización en extinción de incendios" que el de la UME.