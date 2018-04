Company ve un anuncio "claro" el ´duerme tranquilo´ de Rajoy

Para el presidente del PP balear, Biel Company, el ´duerme tranquilo´ del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Palma, fue un anuncio "claro pero tranquilo" de que los ciudadanos de Balears contarán con el descuento de residente del 75 por ciento para volar con la península, un tema del que el líder popular ya consideró hablar como "un poco cansino".

"Ya dije hace unas semanas que me habían dicho que esta cuestión estaba encaminada", apuntó Biel Company, que señaló que "ahora hay una tramitación de los presupuestos y el presidente Rajoy lo dejó este fin de semana muy claro. Lo dijo a su manera, siempre tranquila, pero lo dijo".

"Quien no lo entiende así es que no lo quiso entender", cargó el líder popular. "El trabajo ya está hecho y no por ello tiene que haber el ataque de cuernos que hay", apuntó Biel Company, que insistió en que sólo hace falta que "el PSOE vote a favor de los presupuestos". "Con estos vendrán muchas cosas buenas para Balears, entre ellas, con toda seguridad, el descuento del 75 por ciento", zanjó ayer en los pasillos del Parlament presidente del PP balear.

El resto de partidos cargaron contra Rajoy el lunes por haber evitado dar en Palma un anuncio claro sobre el aumento de la bonificación aérea del 50 al 75.