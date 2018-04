Villar Mir dice que en Baleares le pedían mordidas para hacer obra pública

El expresidente de la constructora OHL,ha declarado esta mañana en el Congreso de los Diputados que dejó de hacer obra pública en Baleares porque le pedían comisiones o mordidas., ha afirmado el también exministro ante los diputados.

Villar Mir, que estuvo imputado en el caso Son Espases, la presunta trama de corrupción en torno a la adjudicación del hospital público del mismo nombre, ha señalado que le reclamaban sobornos en otras Comunidades Autónomas, pero ha apostillado que nunca en su dilatada carrera de empresario abonó cohechos. Esta última parte de su mensaje ya la había mantenido en Palma cuando declaró ante el juez José Castro como imputado por el caso Son Espases, la mayor obra pública de Baleares que Matas, supuestamente, ordenó en 2006 conceder a Villar Mir, aunque luego cambió de criterio y se la adjudicó a Florentino Pérez.

El exconsejero de OHL Javier López Madrid ha asegurado hoy en la comisión que investiga la presunta financiación irregular del PP en el Congreso que "nunca" ha realizado donaciones irregulares al partido ni ha mediado para que la constructora recibiese adjudicaciones en la Comunidad de Madrid. Por su parte, el expresidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir, también ha negado haber pagado comisiones a "ningún partido político" a cambio de adjudicaciones a sus empresas y ha dicho que nunca ha recibido "ningún trato de favor" de nadie.

"No he financiado ni he donado nunca dinero al PP", ha dicho en varias ocasiones López Madrid, imputado en varios casos de corrupción como Púnica y Lezo, durante su comparecencia en la Cámara Baja, en la que ya declara también su suegro y expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.

López Madrid, que ha negado haber entregado dinero para el partido al exconsejero madrileño Francisco Granados -uno de los principales imputados en Púnica-, se ha desvinculado de las siglas JLM y JM que fueron halladas en una agenda intervenida a Granados junto con la cifra de 2,1 millones de euros que, según los investigadores, serían entradas de dinero, de las que 500.000 se repartieron presuntamente ambos.

Javier López Madrid, antes de su declaración. EFE

"Debe haber decenas de miles de personas que coincidan con esas iniciales. (...). No puedo ser al mismo tiempo JM y JLM.", ha justificado.

López Madrid se ha negado a contestar las preguntas formuladas por el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro sobre su relación con los Reyes, como que "¿por qué la reina de España le llama 'compiyogui'" o si es el empresario "amigo" de Felipe VI.

El exconsejero de OHL ha reiterado que nunca ha ocupado cargos ejecutivos en la constructora y, aunque ha dicho que no puede saber si ésta entregó dinero negro al PP, ha advertido que no lo cree y ha defendido que "OHL no ha sido favorecida en la Comunidad de Madrid ni en la administración pública".

"Creo que OHL y desde luego yo no hemos estado nunca en la financiación del PP", ha añadido sobre la constructora que presidió su suegro, Juan Villar Mir, que aparece como donante del PP en los llamados "papeles de Bárcenas".

Además, López Madrid ha negado que recibiese comisiones del presunto "conseguidor" de la Púnica, David Marjaliza, y le ha acusado de mentir en sus acusaciones contra él, en las que apuntó al reparto de una mordida de 3,6 millones de euros entre Granados y López Madrid por la adjudicación de varias obras en el metro de Madrid y en el metro ligero de Boadilla del Monte.

También se ha desvinculado de la comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación a OHL del tren de Navalcarnero (Madrid) -obra que finalmente no se realizó- en la que supuestamente estaría involucrado el expresidente madrileño Ignacio González, imputado en Lezo.

Villar Mir también lo niega

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha negado hoy en la comisión sobre la presunta financiación irregular del PP en el Congreso haber pagado comisiones a "ningún partido político" a cambio de adjudicaciones a sus empresas y ha dicho que nunca ha recibido "ningún trato de favor" de nadie.

"Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España", ha asegurado Villar Mir, que aparece en la presunta contabilidad paralela del PP, reconocida por su extesorero Luis Bárcenas, en la que se refleja que habría pagado 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008.

Pero el que fuera ministro de Hacienda en 1975, imputado en varias causas de corrupción, ha querido dejar claro que es "absolutamente falso" que conozca a Bárcenas o que le haya dado dinero para el partido y ha dicho que lo único que ha hecho en su vida es "trabajar, trabajar y trabajar".

"He tenido a gala jamás haber recibido una subvención del Estado, jamás he comprado nada público, todo lo que he comprado en mi vida han sido a empresas privadas", ha añadido Villar Mir, a quien el juez que investiga la presunta caja B del PP volvió a imputar en esta causa el pasado 15 de marzo.