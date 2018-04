Rosa Estaràs defiende en Europa "el bilingüismo integrador que no fracture como en Cataluña y Baleares"

La eurodiputada popular por, ha pedido en el"."Yode la misma forma que el castellano", ha apostillado.Durante su intervención en el Parlamento Europeo y ante la solicitud de los peticionarios que han denunciado discriminación lingüística en Cataluña, Estaràs ha defendido "el bilingüismo cordial, el equilibrio y la pluralidad frente a quienes quieren fracturar a la sociedad catalana"."Es importantísimo ­-añade Estaràs-­ que los gobiernos de aquellas Comunidades Autónomas que tenemos el privilegio de tener dos lenguas , las protejan y no se utilicen como un instrumento para romper la convivencia e imponer una identidad ideológica".En Balears, ha explicado, " sufrimos un Govern con políticas que provocan la fuga de médicos y otros profesionales por la exigencia del catalán y la falta de flexibilidad". La situación es tan absurda, ha manifestado, que "hoy en día Chopin no podría tocar en la Orquesta Sinfónica de Balears".En este sentido, ha reivindicado que "los partidos independentistas están convirtiendo la lengua en instrumentos arrojadizos para fracturar y no como un elemento de entendimiento que sirva para unir. Soy partidaria de aplicar siempre el sentido común y más cabeza en lugar de corazón".Además, ha querido hacer hincapié en la. "Es el sistema quien tiene que adaptarse al niño, no al revés". La lengua, como cualquier instrumento educativo, "ha de ser integradora e igualitaria, por todos y para todos", ha afirmado.Asimismo, la eurodiputada mallorquina ha reiterado "la importancia de la igualdad, la flexibilidad y el sentido común por encima de cualquier contexto, interés e ideología . La política está para unir y solucionar problemas, no para agravarlos o utilizarlos en propio beneficio".