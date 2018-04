Endesa evitará cerrar cualquier central si afecta al precio de la luz

El presidente de Endesa, Borja Prado, aseguró ayer que la energética no cerrará ninguna planta de generación eléctrica, ya sea de carbón o nuclear, "que pueda afectar verdaderamente" al precio de la electricidad y a la seguridad del suministro.

Este anuncio llega después de que recientemente el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se comprometiera con la presidenta del Govern, Francina Armengol, a acelerar el cierre de la central de es Murterar.

Nadal no quiso concretar fechas y ligó el cierre de es Murterar al incremento de las energías renovables en las islas y al refuerzo de las conexiones eléctricas con la Península. En este sentido, el ministro aseguró a Armengol su disposición a abrir una línea específica de apoyo a las energías renovables para Balears, con el fin de agilizar su implantación, y acelerar al máximo la construcción del segundo cable eléctrico entre Mallorca y la Península.

Por su parte, tras la junta general de accionistas de la compañía, Prado reiteró el "absoluto diálogo" con el Gobierno a este respecto y subrayó que cualquier decisión que se adopte respecto al cierre de centrales, se hará "ordenadamente", como, según su opinión, ocurrió el año pasado con la planta nuclear de Santa María de Garoña. "No vamos a cometer ninguna irresponsabilidad que pueda afectar a la seguridad de suministro y a los precios de la electricidad", añadió al respecto.



Rentabilidad

Eso sí, el presidente de Endesa defendió también la necesidad de que exista una rentabilidad para la compañía de las centrales en operación, por lo que en los casos en que esto no suceda, se planteará al Gobierno este tema para que se busque "una fórmula de que sea rentable". "Y si no es así, pues no seguiremos adelante", dijo. "Rentabilidad y que contribuya a la seguridad de suministro. Siempre estaremos buscando la mejor forma de hacer sostenible la transición energética", subrayó al respecto el consejero delegado de Endesa, José Bogas. A este respecto, Bogas añadió que la rentabilidad tiene que ver con que sea capaz de generar "un margen para cubrir los costes fijos y la amortización de la nueva inversión". "Sin eso no podremos invertir, ya que no somos una ONG", apuntó.