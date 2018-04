En directo | Entrega de las medallas de Honor y Gratitud de Mallorca

El Consell de Mallorca entrega sus medallas de Honor y Gratitud en una ceremonia institucional de la Diada de Mallorca que aquí puedes seguir en directo.

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a los hijos ilustres de Mallorca, que este año han recaído en el insigne arquitecto, autor del edificio de Gesa, entre otros muchos edificios emblemáticos, Josep Ferragut Pou. Asimismo, el poeta e intelectual Josep María Llompart, expresidente de la Obra Cultural Balear y que este año se cumplen 25 años de su muerte.

Entre las medallas de oro aprobadas, mención especial para el pintor Joan Riera Ferrari, a los sindicatos CCOO y UGT, Fons Mallorquín de Solidaridad, a la historiadora Isabel Peñarrubia, la abogada Francisca Mas, al arqueólogo Víctor Guerrero, al Club Esportiu Consell, el diario Última Hora, al atleta veterano Emilio de la Cámara y al colegio de Sant Agustí.

Por su parte, los premios Jaume II han recaído en el deportista de pesca submarina Joan Reinoso, los cineastas Jaume Carrió y Laura Gost; al atleta Tòfol Castañer, y a las entidades solidarias Proem Aid y Monti Sion Solidària.