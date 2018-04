La UIB compra el diccionario que no define a Franco como dictador

, una obra de laque ha sido muy polémica por su visión amable del franquismo, entre otros aspectos.

La propia academia volvió a analizar 500 de las 40.000 biografías de la obra y admitió que 14 de ellas debían revisarse "enteramente"; 16 necesitaban "retoques"; cuatro daban una visión "opinable" y una debía ser eliminada.

La reseña más polémica es la de Francisco Franco, que niega que fuera un dictador: "Montó un régimen autoritario, no totalitario". Fue escrita por Luis Suárez, historiador especializado en la Edad Media y persona cercana a la Fundación Francisco Franco, que destacó que el general "pronto se hizo famoso por el frío valor que sobre el campo despegaba".

El autor justifica que colaborara con los regímenes fascistas italianos y nazis alemanes. "Una guerra larga de tres años le permitió derrotar a un enemigo que en principio contaba con fuerzas superiores. Para ello, faltando posibles mercados y con la hostilidad de Francia y de Rusia hubo de establecer estrechos compromisos con Italia y Alemania".

Los profesores y alumnos de la UIB ya pueden leer esta entrada. Para consultar el Diccionario, que consta de 50 volúmenes, los interesados deben solicitarlo al bibliotecario. La obra, que ha costado 3.500 euros a la facultad, está guardada bajo llave.

El decano de Filosofía y Letras, Miguel Deyá, argumenta que varios profesores le pidieron comprar el Diccionario Biográfico Español (y tiene mails que lo acreditan) y que él lo propuso en la junta decanal. "Se aprobó por unanimidad", asegura. Luego expuso el tema en la Junta de la Facultad, donde la única voz discrepante fue la de Nicolau Dols, exdecano.

Deyá es académico correspondiente desde diciembre de 2016, pero desliga ese hecho de la compra: "Hay profesores de la UIB que han colaborado con algunas entradas y han cobrado, yo no me he llevado un duro", indica.

Rechaza que se le trate de sectario y argumenta que la facultad ha comprado obras de instituciones como el Institut d'Estudis Catalans (IEC), "del que Dols es numerario" y con el que Deyá colabora a veces en la sección de Historia: "Y el IEC se ha posicionado políticamente de forma muy clara con una postura que yo no comparto". Añade que varias universidades catalanas también han adquirido el Diccionario y concluye que el origen del conflicto es que Dols perdiera las elecciones a decano: "No sabe qué más hacer para ir contra mí", considera.

Para sacar adelante el Diccionario, la Real Academia de Historia,dirigida por Gonzalo Anes, recibió 6,4 millones de fondos públicos. Al fallecer Anes en 2014, fue sustituido por Carmen Iglesias, quien se mostró dispuesta a modificar la entrada sobre Franco (y otras) al menos en la versión digital.

¿Qué opina Deyá, profesor de Historia, de las biografías cuestionadas?

"No estoy de acuerdo con todo lo que dice el Diccionario, como no estoy de acuerdo con todos los libros que hay en la biblioteca". Por ejemplo: "No pretenderás que esté de acuerdo con la visión que da de Gibraltar la Enciclopedia Británica".

A su entender, Suárez no era la persona adecuada para hacer la entrada sobre Franco, ya que fue director general suyo y por su vinculación con la Fundación Francisco Franco.

Del Diccionario Biográfico Español se han criticado otros aspectos como el uso de terminología franquista o la falta de rigor al dar como un hecho que "Dios le hizo ver el Opus Dei" a Escrivá de Balaguer.