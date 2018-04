Pacto, Pi y Ciudadanos cargan contra Rajoy por no anunciar el descuento del 75%

Pacto, Pi y Ciudadanos cargan contra Rajoy por no anunciar el descuento del 75%

El PP se ha quedado solo aplaudiendo l a intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , este fin de semana en Palma. Los partidos del Pacto, Pi e incluso Ciudadanos han criticado la ausencia del anuncio del descuento aéreo del, pero siempre vigilante" a Biel Company , que el portavoz del Pi, J, ha tildado de "actuación propia del Club de la Comedia". El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha asegurado estar "" y ha cargado contra Rajoy y el líder del PP balear: "".

En la rueda de prensa previas al pleno del Parlament de mañana, desde los partidos del Pacto, el portavoz del PSIB, Andreu Alcover, ha criticado que "el PP balear hacia semanas que anunciavan algún tipo de anuncio como cuand el 75 por ciento en los interislas, pero no anunció nada". "Nadie podía imaginar que el presidente del Gobierno viniera a Palma y no anunciará nada para Balears", se ha mostrado sorprendido el socialista. La portavoz de Podemos, Laura Camargo, que ha definido a Rajoy de "gobernador colonial" ha traducido el ´Biel, duerme tranquilo´ como "islas, sed fuertes, hacemos lo que podemos"; y el portavoz de Més, Josep Ferrà, ha insistido en que "si al final tenemos 75% será gracias a los diputarios canarios, no al PP".

Por su parte, el portavoz del Pi, Jaume Font, ha descrito la visita de Rajoy a Palma como "un suflé que se ha venido abajo" y ha criticado la "actuación más propia del Club de la Comedia que de la responsabilidad que exige este tema" del presidente del Gobierno y Biel Company. "Yo no duermo tranquill, hay demasiados frentes abiertos", ha señalado el portavoz regionalista: "Estoy muy cabreado, al final siempre somos un clínex", ha zanjado.

Finalmente, incluso el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha sido duro con la intervención de Rajoy en Palma. "Ya estamos avergonzados por como lo están gestionando tanto PP como el Govern", ha empezaso, para señalar que "pese a la expectación generada, solo tenemos un comentario y todo sigue en el aire. Esta no es manera de hacer política", ha prosegudio Pericay, que ha tildado de "ópera bufa" el "serial del 75%" y ha acabado reclamando no ser "figurantes": "Si es un problema incluirlo en los presupuestos, que se incorpore al Régimen Especial", ha defendido el líder del partido de Albert Rivera en Baleares.

El PP ha sido el único en aplaudir la visita del presidente del Gobierno y han insistido en emplazar al PSOE a apoyar los presupuestos. "Quien no puede dormir tranquila es la presidenta Francina Armengol, porque si el PSOE vota contra los presupuestos habrá que pedirle explicaciones", ha afirmado la portavoz de los populares, Marga Prohens.