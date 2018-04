Armengol abre el ´Smart Island World Congress´ reivindicando el descuento del 75%

Calvià acoge desde esta mañana la segunda edición del Smart Island World Congress, cita que entre hoy y mañana reunirá a

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha aprovechado el acto de inauguración del congreso para volver a reivindicar el 75% de descuento para residentes en los viajes a la Península, al tiempo que ha criticado duramente la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una convención del PP celebrada el sábado en Palma.

"Una vez más hemos visto un espectáculo de falta de sensibilidad y respeto del Gobierno de España hacia la problemática que viven los ciudadanos de Balears. Una vez más viene a hacer un acto exclusivamente político donde no plantea ninguna solución a los problemas que tenemos en una Comunidad como la nuestra que se esfuerza y está tirando de la economía española con un modelo turístico que apuesta por la sostenibilidad con un crecimiento económico superior a la media estatal. Y a cambio no tenemos el apoyo del Gobierno de Rajoy. De nuevo en los Presupuestos Generales del Estado nos han dejado a la cola en inversión estatal. Vienen aquí y no ofrecen una solución definitiva para ver cómo afrontamos las desventajas de la insularidad. Los Presupuestos no contemplan el 75% de descuento tan reclamado por la ciudadanía, es decepcionante que el Gobierno de España tengan tan poco respeto por los ciudadanos de las islas", ha lamentado Armengol a preguntas de los periodistas.

Minutos antes la presidenta ha intervenido para dar el pistoletazo de salida al congreso. "Todos los que vivimos en una isla sabemos que te da una tranquilidad maravillosa. Pero también hay barreras de acceso y salida de muchas cosas, lo que nos resta competitividad. A veces se olvida lo que significa vivir en una isla. Y aquí hay una reivindicación muy necesaria que hacemos al Gobierno para que se apruebe un Régimen Especial Balear justo para esta Comunidad", ha reclamado.

Miguel Ensenyat, presidente del Consell de Mallorca, también ha incidido en las "dificultades" que se derivan de vivir en una isla, pero ha apostado por "transformarlas en oportunidades" aplicando las nuevas tecnologías. "Nos ofrecen muchas posibilidades para mejorar la gestión de la administración y la calidad de vida de los ciudadanos. Hay aquí representantes de más de cien islas. Estamos a miles de kilómetros de algunas de ellas, pero compartimos las dificultades que nos encontramos en nuestro día a día", ha subrayado Ensenyat.

Alfonso Rodríguez, alcalde de Calvià, ha expresado su confianza en que este foro, que su municipio acoge por segunda vez, sirva para "encontrar soluciones similares a problemas similares" que sufren quienes residan en islas. Y ha enumerado tres pasos para conservar "el tesoro" que, a su juicio, es Mallorca: "Primero, disfrutarlo. Segundo, cuidarlo con mimo. Y tercero, legarlo a los que vengan después para también puedan disfrutarlo".

La primera ponencia del congreso, titulada ´Islas inteligentes, el camino a seguir´, ha tenido como protagonista a Miguel Ángel Moratinos, ex Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español. "Hay que ser ´smart´ [inteligente] y sostenible. La política abre caminos, pero no basta, tiene que apoyarse en las nuevas tecnologías y buscar la manera de encauzar los grandes problemas de las islas. Los territorios insulares tienen que ser una referencia para la transformación energética y alimentarse con energías renovables. También están cuestiones referidas a la seguridad, al tratamiento de residuo y a todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible", ha aseverado el diplomático.

Moratinos ha concluido su intervención reclamando que las Naciones Unidas y la Unión Europea asignen "fondos específicos para las islas para hacer frente al desafío de la sostenibilidad".