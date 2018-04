Rajoy a Company: "Puedes dormir tranquilo sobre el descuento de residentes del 75%"

El presidente del, dio a entender ayer enque, aunque evitando comprometerse de una manera clara. "Puedes dormir tranquilo, pero siempre vigilante", dijo al presidente del PP balear, Biel Company , en su discurso de clausura de la Convención del PP sobre turismo, celebrada en Palma.

Su frase fue la única mención al incremento del 75% en la bonificación del transporte aéreo para residentes, tras afirmar que el Gobierno central hará "todo lo posible para que el precio de los billetes de avión" no sean la causa de un "aislamiento" de los ciudadanos de las islas. Sobre el REB, el otro gran asunto sobre el que se esperaba que se pronunciara aprovechando su visita a Balears, no dijo nada. "Los que no pueden dormir tranquilos son los de la ecotasa, los de los líos, los de los problemas, los que van contra el turismo y quieren que haya cosas en los presupuestos pero luego los votan en contra", añadió en referencia al PSOE y al Govern.

Rajoy centró gran parte de su intervención en atacar al Ejecutivo del Pacto que preside la socialista Francina Armengol, arremetiendo contra su política lingüística y asegurando que "les importa más que un médico sepa catalán que medicina", en referencia al decreto de catalán para la sanidad pública balear. "Olvidan que la lengua es un instrumento para comunicarnos", dijo Rajoy, quien enlazó este asunto con una comparación entre Balears y Cataluña, advirtiendo del riesgo de que las islas sigan el mismo camino.



Balears y Cataluña

En este sentido, afirmó que "lo último que necesita Balears es seguir el ejemplo de enfrentamiento y división que tanto dificulta la vida de todos los catalanes" y que "el problema de Balears es que tiene un Govern de esos que inventan problemas y promueven una agenda de división". Tras una defensa del sector turístico en el que España y Balears son una "potencia mundial", afirmó que "el principal riesgo" para las islas es que haya "un Govern que en vez de cuidar lo que funciona, mejorar lo que puede funcionar mejor y corregir lo que no funciona, sólo se ocupan de pelearse entre ellos y crear problemas". Entre estos problemas, resaltó "la demonización del turismo, que es una de las invenciones más insólitas" y acusó al Govern de impulsar "fobias hacia todo lo que funciona y que es bueno para España".

Además, respecto al alquiler turístico de viviendas, resaltó que el Gobierno impulsará medidas para que las plataformas de viviendas vacacionales "no sean un subterfugio para no pagar impuestos" y para obligar a los dueños de las viviendas a informar a las Fuerzas de Seguridad sobre la identidad de los arrendatarios.

Tras conocer estas declaraciones, el conseller de Trabajo y portavoz del PSIB, Iago Negueruela, lamentó que Rajoy no se comprometiera de "forma clara" con el 75% de descuento aéreo y anunció que el PSOE presentará una enmienda a los presupuestos estatales para lograrlo.