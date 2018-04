El médico descarta que ´la madame´ tenga algún tipo de enfermedad mental

número 31 del, conocida como, no sufre ningún tipo de enfermedad mental, según se detalla en un informe que se ha entregado en el juzgado que investiga un presunto delito de denuncia falsa, que habría cometido la mujer.

Este estudio médico, realizado por la clínica forense de Palma, se llevó a cabo a petición de la fiscalía, que quería conocer el estado mental de la mujer, que fue citada a declarar como imputada después de demostrarse que había mentido al implicar en el caso Cursach a dos conocidos inspectores de Policía. El médico forense, que se entrevistó con la testigo, concluye que su estado mental es normal, descartando por tanto cualquier tipo de dolencia que pudiera minimizar su responsabilidad penal.

A pesar de que la mujer ya fue interrogada en su momento por el juez Florit sobre la presunta denuncia falsa, la próxima semana volverá a comparecer en el juzgado. Ha sido el abogado que ejerce la acusación particular, en representación de los inspectores, el que ha mostrado al juez su interés en interrogar personalmente a la investigada, dado que considera que en su declaración no aclaró muchas de las circunstancias que rodeaban su caso. También quieren declarar los dos inspectores de Policía, que no lo han hecho hasta ahora, para explicar los perjuicios que les ha ocasionado esta falsa denuncia de la mujer, a la que no conocían.

El pasado mes de diciembre 'la madame' fue detenida por la Policía y más tarde puesta en libertad. Una decisión que se adoptó tras concluir una investigación, ordenada por el juez Penalva, que demostró que la mujer había mentido en una declaración judicial. Ella afirmó que dos inspectores se presentaron en su casa, hablando en nombre de Cursach, y que le realizaron una oferta económica para que se marchara con su hijo al extranjero. Además, también le ofrecieron dinero para que declarara que tanto el juez como el fiscal la habían presionado en su testimonio, afirmación que señaló que era mentira. La mujer dijo que los dos inspectores la habían obligado a que les acompañara hasta el edificio de Jefatura, ya que le habían cogido los documentos de identidad.

Estas manifestaciones las realizó la mujer en un bar, donde mantuvo una entrevista con un policía y con el propio juez Penalva, que grabó las palabras de la testigo, dada la gravedad de sus acusaciones. El encuentro se realizó en este local ya que la mujer no quiso acudir al juzgado para dar este testimonio. Además de la grabación con un teléfono móvil, también se redactó a mano la declaración, que fue firmada por la mujer.

Tanto la Policía como el propio juez se dieron cuenta del cambio de actitud de la mujer, ya que sospechaban que podría haber recibido algún tipo de oferta económica para desdecirse de todas sus anteriores declaraciones. Ante estas circunstancias, el juez Penalva fue quien comunicó al jefe superior de la Policía las graves acusaciones que realizó la mujer dedicadas a dos conocidos inspectores. A uno de ellos, incluso, lo había reconocido en una fotografía, tal como aparecía recogido en la grabación.

Dada la gravedad de las acusaciones, el jefe superior ordenó que dos de los inspectores de su máxima confianza investigaran el caso. Durante días se realizó un seguimiento de la mujer, además de intervenirle sus conversaciones telefónicas.

Se analizaron las grabaciones de la cámara de seguridad de Jefatura y se comprobó que los dos inspectores señalados nunca habían coincidido, ni en la entrada ni en la salida del edificio. La conclusión final de los investigadores fue que 'la madame' se había inventado toda la historia. Después la fiscalía la denunció por falso testimonio.