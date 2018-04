Vidal: "Hubiera preferido que Ruth Mateu no se presentara a la plaza del Ibanat"

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca,, ha admitido esta mañana que "" que la exconsellera Ruth Mateu, imputada por el caso Contratos , no se hubiera presentado para ocupar una plaza en el Ibanat. Ha añadido que "hubiera sido más sencillo que no se hubiera presentado" desde el punto de vista político y ha asegurado que él desconocía que lo hubiera hecho hasta que obtuvo la plaza.

Según ha explicado, cuando las dos personas que habían quedado por delante de Mateu para este puesto renunciaron, el gerente del Ibanat le avisó que entraría Mateu, al ser la tercera clasificada, ya que "sabíamos que generaría interés mediático".

Al ser preguntado por cual fue su reacción, ha afirmado que el no puede intervenir en un asunto así en ningún sentido. "No soy quién para decirle a nadie que no se presente a una plaza", ha dicho Vidal quien ha defendido que "el color político" no influyó en la contratación de Mateu, miembro de Més al igual que Vidal. El conseller ha asegurado que la selección se realizó de forma "totalmente transparente" y que "el 90 por ciento" de los criterios para decidir eran de "experiencia y curriculum" y "un 10 por ciento de entrevista personal".

Como publicó Diario de Mallorca, desde su dimisión como consellera por el caso Contratos Mateu ha encadenado dos puestos en la administración pública en áreas gestionadas por Més, el primero en el IMAS y ahora en el Ibanat, a los que en ambos casos accedió después de que renunciaran las personas que habían quedado clasificadas por encima de ella.