Antonio Salvá: "Eres víctima cuando ETA asesina a tu hijo y después por la pasividad de las instituciones"

Antonio Salvá, el padre del guardia civil Diego Salvá asesinado por ETA en 2009 en Palmanova, junto a su compañero, Carlos Sáenz de Tejada, considera que lo primero que deben hacer los etarras es ayudar a resolver los 300 asesinatos sin resolver y entrar en la cárcel. "Este país es un chollo para los terroristas", concluye.

- Es un perdón trampa. Justifica su actividad remontándose al bombardeo de Gernika de la Guerra Civil. Es patético. Diferencia tres tipos de víctimas. Las colaterales, sus propias víctimas y las otras son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o sea, Guardia Civil, Policía Nacional y la Ertzaintza. Ponen categorías de víctimas. Los primeros son las suyas. Los etarras caídos a tiros con la uardia civil, cuando les explosionó los explosivos a ellos cuando iban a asesinar o los que tuvieron que huir corriendo para que no los cogieran. Por eso es un perdón trampa.

-Usted cree que el momento elegido no es casual. ¿En qué se basa?

-Es una lectura política propia. No lo puedo probar. El PNV aprueba los presupuestos del Estado. Anuncian la disolución y después viene el traslado de los presos al País Vasco y en cinco años todos a la calle. Digo cinco como pueden ser seis, no lo sé. Es un anuncio que está muy bien medido en los tiempos. Me ha costado llegarlo a dilucidar. Si quieren pedir perdón lo que tienen que hacer es los 300 casos que no están todavía investigados o no se sabe la autoría tienen que entregar todo. Por ejemplo, el autor del crimen de mi hijo Diego y Carlos. Quiero saber quién lo hizo, quién fue el autor intelectual y quien dio la orden. Aunque esto último me lo huelo. Por ejemplo, Elizarán que era el número uno de ETA en el momento del asesinato de Carlos y Diego. Estaba en la cúpula etarra y ahora está tomando tranquilamente chupitos en el País Vasco y aquí no ha pasado nada. Eso es lo que ellos buscan.

-Dice que se huele quien fue el que dio la orden de asesinar a su hijo. ¿Ha habido algún avance en las investigaciones del atentado en Palmanova?

-Me huelo que quien dio la orden fue un etarra que está preso en Francia. No lo puedo probar y no puedo decir su nombre pero varios me lo han dicho. Este dato lo recabé en un viaje al País Vasco. Fue una decisión de la cúpula etarra que quiso demostrar el poder que tenía y dijo: "Os vais a enterar"

-Este paso que ha dado ETA, ¿ayudará a resolver en parte los 300 casos de asesinatos sin resolver?

-No, en absoluto. Al contrario.Ya veréis que si cae algún criminal saldrá alguien del PNV y dirán: ¡Qué barbaridad! ¡Esto es una vergüenza! ¡No deberíais haberlo hecho! Ya cuando fue la tregua trampa pasó lo mismo. Me juego el cuello que sucederá. Me puedo equivocar pero además la cultura del odio sigue existiendo en el País Vasco. Casi matan a los guardias civiles de Alsasua y a sus novias. Por cierto, las feministas no salieron a defenderlas. Esto es ETA. Va uno que no piensa como ellos y lo linchan. Luego dicen que no ha pasado nada. Lo más grave es que hace una semana en una manifestación en Pamplona la presidenta del gobierno foral encabezó la manifestación en favor de los agresores. Esta señora no está en la cárcel. Tendría que estar en prisión por enaltecimiento del terrorismo. Es una vergüenza. Nos estamos acostumbrando a que nos apuñalen de todos los lados. No solo eres víctima cuando te asesinan al hijo sino que eres víctima después de la pasividad de las instituciones, de los jueces. Tienes que acostumbrarte a que este país es una injusticia y un chollo para los chorizos y los terroristas.

-¿Hay alguna novedad respecto a la investigación del asesinato de su hijo Diego?

-No sé nada sobre las investigaciones.

-En su opinión, ¿Cómo cree que se puede resolver este conflicto?

-No lo llame conflicto. Eso es usar la jerga etarra. Diga mejor cómo se resolvería que una banda mafiosa asesina, debe disolverse, entrar en la cárcel todos y pedir perdón. Los etarras excarcelados, que no deberían haber salido de prisión nunca, estos deberían haber pedido perdón. Por ejemplo, al carnicero de Mondragón le preguntaron si estaba arrepentido y dijo que él no había ejecutado a nadie. En este país asesinar a un Guardia Civil es baratísimo. Es una cuestión que se está cerrando en falso.

-¿Entonces no cree que ETA deje nunca las armas?

-Como organización criminal dejará las armas pero el sustrato de ETA, su entramado social no. Los que llevan las armas es el 1 por ciento y en el resto la cultura del odio sigue intacto. Una prueba de ello es lo que ha pasado en Alsasua. Esto acabará el día que se pueda montar un bar en el centro de Hernani y nadie se meta conmigo. Eso hoy en día es imposible.