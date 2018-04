Crispación en el Colegio de Médicos por el proceso electoral

Parece que últimamente no hay elecciones al Colegio de Médicos (COMIB) sin polémica. Y, presuntamente, la cita con las urnas del próximo 16 de mayo no se librará de esta tónica.

Se han presentado dos listas, una liderada por el odontólogo Pedro Riutort y la otra por Manuela García, actual secretaria general del Colegio que, en el último lugar de su candidatura lleva al actual presidente, el doctor Antoni Bennasar Arbós quien, tras dos mandatos consecutivos, no podría optar a un tercero.

Pues bien, el doctor Riutort ha anunciado que impugnará todo el proceso ya que, a su entender, está viciado desde el momento en que las dos candidaturas presentadas no han sido aprobadas en el plazo que marca el estatuto colegial para sus elecciones.

Según el doctor Riutort, el plazo para la presentación de candidaturas concluía a las 14 horas del pasado martes 17 de abril. Y la proclamación de las mismas tenía también un límite, las 24 horas del pasado miércoles que ha sido incumplido, según su versión de los hechos.

Una versión que ha sido corroborada en la propia página web del Colegio donde se informaba, textualmente, de que "una vez revisadas las candidaturas presentadas por los miembros de la junta electoral en junta ordinaria celebrada el 18 de abril, están pendientes de que se lleven a cabo las subsanaciones de los defectos en cuanto a las mismas, los cuales impiden su debida proclamación en el día estipulado. Posteriormente serán proclamadas de manera definitiva las candidaturas que podrán optar a las elecciones colegiales del día 16 de mayo".

Para Riutort, esta proclamación posterior al plazo incumpliría los estatutos colegiales ya que, ayer mismo, ya tendría que estar haciendo campaña electoral. "Es como si yo decidiera votar el día 17 de mayo, un día después de los comicios", puso como ejemplo. Por ello, anunció que impugnará todo el proceso electoral que, a su juicio, ya ha nacido viciado.

Preguntada su rival por la polémica, Manuela García suscribió las tesis de la junta electoral. "Por lo que me han informado, no se han podido proclamar las candidaturas porque habría alguna incompatibilidad con algún candidato y se ha pedido más información antes de aprobarla o rechazarla", señaló antes de asegurar que dicho error no estaría en su lista aunque matizó que eso no quería decir que lo estuviese en la del doctor Riutort ya que, recordó, hay otras dos candidaturas, las correspondientes a las juntas insulares de Eivissa y Menorca.

Pese a que no quiso entrar a valorar las acusaciones de su rival, Manuela García presupuso que "a lo mejor lo que está pasando es que hay un desconocimiento de los estatutos del COMIB" y emplazó al próximo día 24 cuando, adelantó, la junta electoral proclamará o no las candidaturas presentadas a las elecciones colegiales.



"No hace falta que te presentes"

No obstante, el doctor Riutort no se mordió la lengua al explicar el origen de esta polémica. "Por sorteo me toco ser vocal de la junta electoral. Cuando me dirigí a su presidente, el doctor Juan Antonio Pérez Artigues, hoy en día al frente de la comisión deontológica del Colegio, para decirle que renunciaba a la designación porque me iba a presentar a los comicios y lógicamente no podía formar parte de la junta, me dijo que no hacía falta que me presentara", comienza su denuncia.

"Cuando le pregunté los motivos de esa advertencia, me contestó que estaba de baja por enfermedad y que por ese motivo no podía presentarme. Y que si lo hacía, tuviese o no razón, los servicios jurídicos del Colegio harían un informe descalificándome ya que, al fin y al cabo, los que les pagaban eran ellos (en referencia a la actual junta de Gobierno)", prosigue el doctor Riutort que asegura que en ese momento se puso en contacto con el presidente Bennasar y que le dijo "Toni, pon orden en tu Junta Electoral".

Ni corto ni perezoso, Riutort manifestó ante un notario todo lo acontecido y el día 17, antes de concluyera el plazo de presentación de candidaturas a las dos de la tarde, se personó en la sede del COMIB con un documento en el que demostraba que estaba al día del pago de cuotas colegiales, que estatutariamente cumplía con todos los requisitos y con un certificado médico que demostraba que estaba perfectamente capacitado para ejercer como presidente del Colegio de Médicos.

Dos días después, al ver que las candidaturas no habían sido proclamadas en el plazo que asegura que marca el estatuto, antes de las 24 horas del pasado miércoles, se volvió a presentar ayer a las nueve de la mañana en el Colegio con un abogado y un notario para que diera fe de que se habrían incumplido hasta tres requisitos: aprobar o denegar las candidaturas, informar de la decisión al primero de la lista y comunicar su decisión a todo el censo colegial.



Atacado y amenazado

"Fuera de plazo, las cosas no son válidas. Por eso impugnaré el proceso, porque las candidaturas se aprueban o no, no se proclaman de forma provisional, eso no está en los estatutos. Y también recuso al presidente de la junta electoral. Me han atacado, me han amenazado, lo que me infunde sospechas, me huele mal. No sé por qué no pueden promover unas elecciones limpias. Llevan veinticinco años dirigiendo el Colegio y quieren seguir haciéndolo", concluye.