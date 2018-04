Prohens: "Armengol prohíbe hasta lo que no existe, como cruceros de 400 metros"

La portavoz parlamentaria popular,, arremetió ayer contra la presidenta del Govern , a la que acusó de estar "tan obsesionada con prohibir que hasta prohíbe cosas que no existen, como los". Prohens se refería con estas afirmaciones a las declaraciones efectuadas por la jefa del Ejecutivo balear el pasado martes en el Parlament en las que aseguraba que el puerto de Palma "ni está ni estará preparado" para recibir megacruceros de 400 metros e eslora que, según dijo, son ahora la tendencia. Hasta ahora ningún crucero ha alcanzado estas dimensiones. El más grande es el Symphony of the Seas, que tiene 362 metros de eslora.

Tras la Junta de Portavoces del Parlament, Prohens defendió que Balears sea "un destino turístico ordenado y controlado, pero para eso hay que gestionar y trabajar, algo que el Govern no hace". Ademas, acusó a la presidenta del Govern y al alcalde de Palma, Antoni Noguera, de "incoherencia" y "doble discurso" en esta materia ya que en su momento "votaron a favor" del actual plan de puertos por el que "se bonificaba la llegada de cruceros", mientras que ahora critican que Palma reciba estos megayates.

Junto a ello, afirmó que Armengol "mintió dos veces en el Parlament" el pasado martes, la primera al referirse a los cruceros de 400 metros, ya que no existen, y la segunda al acusar a la delegación del Gobierno de inacción al perseguir la venta ambulante, cuando "son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que han realizado operaciones contra la venta ambulante e incluso han instado al Govern a que se implique más".

El martes, Armengol recordó en el pleno del Parlament que la competencia en materia de seguridad y regulación de venta ilegal es del Gobierno central a través de delegación de Gobierno, a cuya responsable, la popular María Salom, acusó de "no hacer su trabajo", lo que fue de inmediato rechazado por la delegada.

Por otro lado, Prohens culpó al Govern de "persecución ideológica" hacia el sector náutico por sus medidas de protección de la posidonia, un asunto sobre el que el PP interpelará el próximo martes al Ejecutivo en el pleno del Parlament. "Hay muchas maneras de proteger la posidonia, pero como siempre el Govern de Armengol ha optado por prohibir, perseguir y criminalizar", dijo Prohens.