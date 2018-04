Una pareja paga 3.500 euros por una villa de lujo en Ibiza que no existe

Lascontinúan. La última víctima ha sido una joven pareja británica,, que pagópara su luna de miel a través del portal de alquiler vacacional Homeway que no existía.

Según publica el Daily Mail, el "dueño" le dijo que estaba reservando con tanta anticipación que podría obtener un descuento. Nada más pagar una transferencia bancaria directa y el estafador dejó de responder a sus mensajes. HomeAway entonces le advirtió que sospechaba que la propiedad era una estafa.

La joven, que contraerá matrimonio en septiembre, ha alertado de los hechos a través de su perfil de Facebook.

Daizie Kerr, de 27 años y peluquera de profesión, de nacionalidad británica que vive en Australia, reservó la villa después de verla publicitada en el sitio web de vacaciones HomeAway.

"Recientemente fui a HomeAway para buscar una villa para quedarme en Ibiza después de nuestra boda. Indagué sobre un lugar y recibí un mensaje del propietario, diciendo que porque estaba haciendo la reserva con tanta anticipación podía darnos un descuento y me pidió que le enviara un correo electrónico privado para ordenar su calendario", explica en su Facebook.

"Luego le envié un correo electrónico preguntándole sobre el descuento y minutos más tarde recibí una solicitud de reserva de lo que creía que era HomeAway", asegura.

El correo electrónico "parecía legítimo" y su aplicación decía lo mismo que sus otros correos electrónicos desde este sitio web al inicio del correo electrónico. El estafador le dio una cuenta bancaria para transferir el saldo a fin de completar la solicitud de reserva.

"El pago se envió y días felices tuvimos una fabulosa villa reservada para nuestra luna de miel con nuestros amigos. Me mantuve en contacto con el propietario, que fue muy útil y se comunicó bien", recuerda.

"Una vez que el pago salió del banco dos días después, envié un correo electrónico para ver si había recibido el pago y él ya no respondió", relata.

Al día siguiente, recibió un correo electrónico de HomeAway que decía que creían que un anuncio era falso y que si habían hecho alguna reserva para contactarles.

"Los llamé de inmediato y me dijeron que en algún lugar de su sitio web no se deberían realizar pagos fuera de su sitio web, sin embargo, mi correo electrónico falso se parecía a su sitio web, así que no pensé nada al respecto", cuenta la joven.

"También dijeron que no hay nada que puedan hacer", lamenta. La policía dijo que no se ocupaban de recuperar el dinero, pero que analizarán el asunto dentro de 28 días.

Debido a que el dinero había salido del banco ya no podían hacer nada y el banco español no podía hacer nada sin una carta policial que no recibirán hasta que abran el caso.

"Todavía vamos a Ibiza porque ya habíamos reservado vuelos, y también nuestros amigos, pero ahora será más bien una fiesta amarga", asegura.

"Íbamos a cancelar la boda después de que mi compañero se cayó de su bicicleta, pero ya es demasiado tarde, ya que muchos han pagado por los vuelos y los hoteles por venir. Solo estamos tratando de encontrar formas más sana de hacerlo bien y nos mantenemos positivos ", concluye.