Nuria Varela: "Los medios de comunicación adolecen de una mirada de género, están ciegos"

"Tenemos que cambiar la mirada porque a las mujeres. Y no en sentido figurado". Con estas palabraspuso el colofón a una ponencia en la que descubrió las, el enfoque y el tratamiento de las noticias en los medios de comunicación con al menos una consecuencia: situar a la mujer fuera del foco.

La escritora, periodista y experta en violencia de género ofreció una conferencia en el Club DIARIO de MALLORCA titulada 'Comunicar más allá del 8 de marzo'. "Creo que es necesario añadir un subtítulo: 'Los medios de comunicación: ¿Problema o solución frente a la desigualdad?'", se preguntó la periodista en el arranque de su charla.

Varela compartió mesa con Maria Ferrer, directora de este diario; y Pilar Costa, consellera de Presidencia del Govern. Moderó el coloquio Rosa Cursach, directora del Institut Balear de la Dona.

"Lo que hace a alguien un buen periodista es la mirada. Si después escribe muy bien, mejor. Pero lo que le diferencia es cómo mira la realidad y cómo nos la traslada. Si mira donde mira todo el mundo, o tiene una mirada amplia. En el caso de los medios adolecen de una mirada de género, a día de hoy están ciegos", reflexionó Varela.

La escritora desterró la creencia de que los medios son el reflejo de la sociedad: "Construyen una realidad. Y es tan importante lo que cuentan como lo que esconden". En ese proceso, advirtió Varela, los medios contribuyen a apuntalar la hegemonía del patriarcado.

"Han creado temáticas de preocupación colectivas que no tienen por qué ser reales. Por ejemplo, en mi opinión la principal crisis no es territorial, sino de cuidados. Y una está permanentemente encima de la mesa y la otra no existe", ejemplificó la experta.

Varela nutrió su intervención con numerosas estadísticas que desautorizan a los medios como creadores de un relato en favor de la igualdad. "La presencia de las mujeres se limita al 28% en la prensa, el 26% en la radio y el 29% en televisión", dijo citando al 'Proyecto de Monitoreo Global de Medios en 2015'.

"Son minoría en todas las informaciones excepto en las relacionadas con crímenes y violencia, donde representan el 51%. Y ni siquiera así tenemos voz. Todo el mundo ha visto a mujeres con burka por televisión, pero nadie las ha oído", ilustró la escritora, autora de 'Feminismo para principiantes'.

Cuando menos presencia tienen las mujeres en los medios es cuando son requeridas como expertas en alguna materia: solo un 9%.

Varela también lamentó lo mucho que ha costado situar los asesinatos de mujeres a consecuencia de la violencia machista en la agenda política y mediática. Sin embargo, lamentó que sigan sin tener la relevancia que merecen.

"La violencia de género es el fenómeno violento que más víctimas genera al año. El Yihadismo provocó 14.356 víctimas en 2016 en todo el mundo. En cambio se calcula que la violencia machista asesina a unas 42.500 mujeres cada año. Son datos que no admiten comparación", destacó.

Poniendo la lupa en España, la escritora criticó que los medios "pongan el contador de mujeres asesinadas a cero cuando empieza un año" y no se contabilicen en su conjunto desde que se dispone de datos en 2003.

Uno de los grandes mensajes que dejó el coloquio fue una advertencia: "El éxito del patriarcado es que se ha hecho invisible de tanto como lo hemos normalizado. Si veis en un medio de información una reunión de mujeres hablando de un tema importante me la pasáis. Pero no la encontraréis, ya os lo digo yo".

Y cargó contra el lenguaje sexista, consecuencia de que "el hombre se haya adueñado" del relato. "No nos costó cambiar de asistente a asistenta. Pero cómo cuesta pasar de juez a jueza. En general todas las profesiones que implican poder", afirmó.

Cursach presentó el acto elogiando a las periodistas, colectivo que secundó masivamente la huelga del 8-M. "Nos seguimos moviendo con el objetivo de hace 300 años: erradicar el patriarcado. La pregunta es cómo la comunicación puede contribuir a la igualdad", indicó.

Ferrer perfiló algunos avances en DIARIO de MALLORCA. "En esta redacción nos lo creemos y todos estamos dando pasos para desterrar determinados enfoques y una agenda que perpetúa una visión machista, especialmente a la hora de informar sobre la violencia contra la mujer", subrayó.

Costa apostó por "incorporar la perspectiva de género al relato informativo" y reclamó "una militancia activa" en el feminismo. "Tenemos el primer Consejo de Gobierno en el que una mayoría somos mujeres, y eso no ocurre por casualidad", destacó.