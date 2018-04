Ben Amics asegura que Salud desatiende las solicitudes de cambio de sexo

En vísperas del segundo aniversario de la promulgación de la ley 8/2016 para garantizar los derechos dey para erradicar la, las mujeres transexuales de Balears continúan, denunció ayer, Associació LGTBI de las Illes Balears.

La normativa autonómica, aprobada por el Parlament de les Illes Balears el 17 de mayo de 2016, continúa sin estar plenamente aplicada en el ámbito de la salud y, asegura esta Associació, ya son una quincena las mujeres transexuales que siguen esperando a que se resuelvan los trámites burocráticos que les imposibilita el acceso a las cirugías de reasignación genital. "Hace ya un año que desde la conselleria de Salud se anunció que se iban a derivar a todas las mujeres transexuales en lista de espera al BarnaClinic con tal de evitar las largas listas de espera que se estaban produciendo en el hospital de referencia", el Carlos Haya de Málaga, continúa el comunicado.

Ante dicha noticia desde Ben Amics mostró su total satisfacción y alegría ya que suponía aliviar años de espera, angustia y sufrimiento por parte de todas las mujeres afectadas, algunas de ellas en lista de espera desde hacía más de siete años, desde 2009. "Sin embargo, un año después continuamos esperando la resolución de procesos burocráticos y la homogeneización de las prácticas sanitarias respecto a las personas trans a través de un protocolo que lleva ya más de seis meses paralizado", denuncian.

"Se ha de tener en cuenta que la acomodación genital supone un elemento fundamental para muchas mujeres transexuales que sienten que sus derechos son ninguneados y sienten la impotencia respecto a la falta de transparencia, la dilatación de los tiempos y la inacción de la conselleria de Salud ante sus constantes peticiones y reclamaciones. La espera de esta cirugía, además, genera mayores dificultades en la autoestima de las propias afectadas, así como situaciones de angustia, estrés y depresión", enumeran los perjuicios de los retrasos.

"A esta situación se añade que, aún sabiendo que no se realizarán las cirugías en Málaga, se continúa derivando allí a estas mujeres a revisiones rutinarias con los costes de desplazamiento y dietas que ello conlleva para el IB-Salut. Las largas listas de espera a través del sistema actual suponen de hecho el descarte de aquellas mujeres más mayores que, por cuestiones de edad y salud, no podrán acceder a dichas cirugías por los riesgos que conllevan las mismas si no se toman medidas urgentes", concluye Ben Amics.