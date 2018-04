Fomento ve legítimo aspirar al 75% del descuento aéreo

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, considera "legítima" la reclamación de determinados grupos políticos que aspiran a que se eleve al 75% la subvención de billetes aéreos para residentes en los vuelos a la Península, que no se contemplaba en el proyecto de ley de PGE para 2018.

"Para esto está el trámite parlamentario para ver si es posible llegar a un acuerdo que respalde a los Presupuestos y que se pueda incorporar este asunto", afirmó ayer durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

De la Serna explicó que "no se ha excluido nada porque nada había" en unos presupuestos prorrogados, para recordar que en 2017 se elevó al 75% la bonificación en los vuelos interinsulares, ahora mismo en vigor, medida que ha propiciado un incremento del 30% del tráfico entre las islas.

De la Serna pidió ayer "responsabilidad, coherencia y sentido común" a quienes reclaman más inversiones en infraestructuras para permitir aprobar los Presupuestos de 2018, dado que incluyen un incremento del 17% en la inversión en infraestructuras. "No es muy consecuente reclamar más inversión en un territorio y después pulsar el botón 'no' a la hora de votar", añadió. "No hay tiempo para alternativas, o prorrogamos los Presupuestos de 2017 y se congela la inversión o votamos a favor de aprobar los Presupuestos de 2018 que incluyen un aumento de inversión del 17%", concluyó el ministro.

Crece el tráfico en 'low cost'



El tráfico de pasajeros internacionales en aerolíneas de bajo coste creció un 65,7 % en Balears el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2017, muy por encima de la media española, que fue del 13,9 %, según los datos del estudio mensual de Turespaña que difundió ayer el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.