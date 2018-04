La exconsellera Ruth Mateu se coloca por segunda vez en una Conselleria de Més

La exconsellera de Culturaha conseguido encadenargestionados por su propio partido desde que fuea raíz de los contratos al jefe de campaña de Més,, hace ahora justo un año. Mateu, que es miembro destacado de la nueva, trabajó durante seis meses en el Institut Mallorquí d'Afers Socials () del Consell ; y recientemente ha obtenido una plaza interina de nueva creación en el departamento de recursos humanos del), que depende de la conselleria de Medio Ambiente de su compañero

Desde Medio Ambiente explican que Vidal desconocía que Mateu se había presentado a la citada plaza hasta que se la adjudicaron. Para otorgarle el trabajo tuvo que presentar el currículum y pasar una entrevista personal. El tribunal evaluador, según la Conselleria de Vicenç Vidal, no estaba formado por ningún cargo político del Govern, sino exclusivamente por personal del propio IBANAT, empresa pública que se encarga de la gestión de los incendios forestales y los parques naturales.

La exconsellera de Cultura, un mes después de su destitución por el escándalo de los contratos con Jaume Garau, optó a una plaza del servicio jurídico del IMAS que tenía una duración máxima de seis meses, sin posibilidad de prorrogar su contrato. El pasado 24 de enero, Mateu se apuntó al SOIB al concluir su trabajo en el IMAS. El seis de marzo pasado, la conselleria de Medio Ambiente sacó a concurso la contratación de personal para el IBANAT e incluyó una plaza de nueva creación para el departamento de recursos humanos. El pasado día 4 de este mes de abril, Ruth Mateu ya empezó a trabajar en dicha área.

Dos renuncias antes



Curiosamente, al igual que ocurrió cuando consiguió su puesto en el IMAS, la exconsellera Mateu quedó en tercer lugar durante el proceso de selección Sin embargo, las dos personas que quedaron por delante de ella renunciaron a ocupar la plaza antes de tomar posesión, tanto en el IMAS como en el IBANAT. Precisamente, en el organismo que gestiona los Servicios Sociales del Consell argumentaron el hecho de que había quedado tercera para demostrar la limpieza del proceso que otorgó el puesto de trabajo a la exconsellera de Més.

Ahora, Medio Ambiente hace prácticamente lo mismo, ya que las dos personas que quedaron por delante de Mateu para la plaza de recursos humanos del IBANAT también renunciaron al puesto, obteniéndolo así la exconsellera. La versión oficial de la conselleria de Medio Ambiente es que Vicenç Vidal conoció que Ruth Mateu aspiraba al trabajo cuando los responsables del IBANAT le comunicaron que los dos primeros de la lista habían renunciado y que la siguiente era la extitular de Cultura del Govern y compañera de partido.

Entre los trabajadores del IBANAT, según ha podido saber este periódico, no ha caído demasiado bien la forma de contratación de Mateu. Se apunta que la exconsellera solo ha presentado su currículum, y pasando una entrevista personal ha obtenido una plaza interina de nueva creación como personal laboral. Ello significa que hasta que el Govern no decida abrir un proceso de selección de esta plaza, Mateu podrá permanecer en su puesto de trabajo.

Desde la conselleria de Medio Ambiente defienden en todo momento la pulcritud del proceso y descartan cualquier favoritismo político.

Cargo en la cúpula del partido



En el congreso de Més, celebrado el 9 y el 10 del pasado mes marzo, Ruth Mateu se coló por sorpresa en la cúpula del partido con un puesto en la ejecutiva. Este hecho hubiera pasado desapercibido de no ser porque Mateu está imputada por el caso Contratos y precisamente hoy declara por este asunto ante el juez Enrique Morell.

David Abril, entonces todavía coordinador de Més, defendió la presencia de Mateu en la ejecutiva del partido asegurando que no incumplía el código ético. No obstante, hubo voces en el propio partido nacionalista que no vieron adecuado que ella se presentara y que estuviera en la cúpula de la formación mientras se investiga el caso Contratos.

En cualquier caso, Ruth Mateu salió elegida como secretaria de acción política de la coalición. Un cargo de relevancia, ya que es la que marca las líneas políticas del partido y de las Conselleries de Més en el Govern como en el Consell. Mateu, por su cargo, tiene que estar en contacto con el conseller Vidal y la presidenta del IMAS, Margalida Puigserver.