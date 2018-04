Endavant Mallorca pega carteles en la sede de Habtur contra el alquiler turístico

El edificio que alberga la sede deen Palma , ha amanecido cony a favor del. En los carteles se ve al presidente de la patronal del alquiler turístico , Habtur, Joan Miralles, y el mensaje

Desde la organización Endavant Mallorca han reivindicado la pegada de carteles con un mensaje en su cuenta de twitter con el mensaje: "acción contra Aptur (ahora Habtur), la patronal del alquiler turístico nos niega una vivienda digna. Por el derecho a la vivienda, paremos el alquiler turístico".

Los carteles ya han sido retirados esta mañana. Miralles ha quitado importancia al asunto y ha apuntado que el acceso a la vivienda es un asunto "complejo", que no puede atribuirse sólo al alquiler vacacional. "El precio de la vivienda es multifactorial, sobre el que el alquiler turístico se ha demostrado que tiene una importancia relativa", ha añadido refiriéndose a un estudio presentado la semana pasada por Fevitur en el que se desvincula el aumento del precio de la vivienda del alquiler vacacional. Asimismo, el presidente de Habtur ha remarcado que "la política prohibicionista no ha hecho que los precios hayan bajado", en referencia a la imposibilidad de explotar turísticamente la viviendas situadas en edificios plurifamiliares en Palma mientras no se aprueba la nueva zonificación que deberá definir donde se puede alquilar.