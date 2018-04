Ramón Reus: "No podemos asumir el pase de los coches de alquiler a eléctricos"

En un Audi Q7. Es mi coche particular, pero también lo alquilamos en la categoría Premium. Hay clientes para vehículos de toda la gama.

¿Cuántos coches de alquiler sobran en Mallorca?

La Delegada de Tráfico me dijo que había 50 mil domiciliados en invierno en Balears, que a partir de mayo serán unos 120 mil. Sobran la mitad, que en Mallorca son unos cincuenta mil. Con los restantes se podría dar servicio a todas las islas.

Así puedo alquilar un coche a tres euros diarios.

Esa oferta en internet es un precio gancho. La cantidad final acaba siendo de cuarenta o cincuenta euros diarios, el seguro a todo riesgo ya son 35. Dan mala imagen con estos anuncios engañosos. El cliente que llega a Son Sant Joan ha de esperar en una furgoneta que lo llevará a Son Oms, donde le aguarda otra cola de veinte o treinta personas para arreglar los contratos. Aguantan lo que sea por pagar tres euros.

¿Se podría evitar la llegada de estos piratas?

Estamos en Europa con mercado libre, pero el territorio es limitado y el único que puede hacer algo es el Govern. Eivissa y Formentera están totalmente saturadas de coches de alquiler, allí no se puede ni vivir.

Ni siquiera están matriculados en Mallorca.

Se matriculan sobre todo en pueblos de la serranía de Madrid. En Mallorca se pagan setenta euros por el impuesto de circulación de un Seat Ibiza, allí solo ocho euros. Es una millonada que se pierden los ayuntamientos mallorquines por culpa de unos coches que consumen, estorban y no pagan.

La hostilidad de los mallorquines se dirige contra todos los coches de alquiler.

Sufrimos las consecuencias de una partida con cartas marcadas. En diez años han cerrado noventa empresas familiares, que contaban con unos 250 trabajadores.

El objetivo no es usar estos coches, sino revenderlos.

En Balears solo pasan el túnel, que en octubre los deja listos para la exportación a países europeos . Es legal, pero hunde al rent a car tradicional. Los propietarios de estas marcas son fondos de inversión, que compran los coches con un cuarenta por ciento de descuento. Estamos hablando de decenas de miles de unidades de las fábricas de Martorell, Almusafes, Figueruelas o Valladolid.

¿Cuánto gana por coche el comprador masivo?

Unos tres mil euros, son coches bien equipados. Es una cuestión de volumen, que les permite ganar cientos de millones por temporada. Después, los fondos venden la empresa.

Aduanas dice lo que hace, pero no sé si hace lo que dice.

Controlan que no pasen cosas como los coches que entraban por el puerto de Palma y salían por el de Alcúdia sin pisar las carreteras, con kilómetro cero. Hacienda lo paró y espero que no siga ocurriendo. La ley exige seis meses de alquiler y unos cinco mil kilómetros.

¿Temen agresiones a sus vehículos?

No, la gente en Mallorca es muy tranquila. Lo importante es saber exactamente los coches de alquiler que hay, mediante una pegatina como la ITV. Y al que no la lleve, una multa de mil quinientos euros, porque este negocio es redondo y va subiendo.

¿Los invasores contaminan suelo rústico?

En Llucmajor aparcan los coches en suelo rústico. El ayuntamiento los ha denunciado y les impone una multa de cien mil euros, que les sale muy barata.

El Govern quiere coches de alquiler eléctricos.

Nos parece muy bien, pero con una diferencia de precios de doce mil euros con gasolina a 23 mil el eléctrico, no lo podemos asumir.

Los hoteleros han limitado la infiltración forastera.

Se hizo una ley que impidió construir hoteles nuevos. De lo contrario, habría centenares de establecimientos más que los existentes. Con los coches de alquiler no interesa actuar, porque afectaría a las fábricas españolas.

Algún día, nadie tendrá un coche en propiedad.

No con la mentalidad mallorquina. Somos individualistas, cada uno va a la suya y no usamos el transporte colectivo.

¿Esta temporada va con el Mallorca o el Baleares?

Todo el mundo me lo pregunta y aquí está la respuesta (muestra el móvil con el escudo del Baleares). No es incompatible, porque hay muchos balearicos que van a ver al Mallorca. Me gustaría que fuéramos segundos en la Liga, ha influido mucho el campo pequeño.

¿Se acuerdan en Córdoba del gol que les marcó de portería a portería con el Mallorca?

Vaya si se acuerdan. Es agradable que te pregunten por ese gol, pero el problema es cuando voy a Córdoba.

Tenía un ojo de halcón.

En realidad, vi a Nichiporuk adelantado, le centré, me pasé de impulsó, el balón despistó al portero y entró.