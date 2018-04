Valtonyc: "Soy culpable de ser de izquierdas, independentista, comunista y todo lo prohibido"

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas,, condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona, ha animado este jueves a salir del discurso victimista:

En el acto en la cárcel La Model de Barcelona 'Veus Emmordassades', dentro de la Setmana por la Llibertat d'Expressió organizada por No Callarem, -en el que han participado un centenar de personas-, el rapero ha dicho que él ya ha sido condenado, pero que mucha gente "no se sentirá segura de escribir un tuit contra la Monarquía, o algo en Facebook sobre la policía".

Ha explicado que podría haber dicho al juez que adoptaba un papel sobre el escenario, haciéndose el artista y quedando muy bien, pero a conciencia optó por la vía militante, de asumir que sus letras buscan la acción política.

Valtonyc ha agregado: "Tengo legitimidad para desear que Esperanza Aguirre se tropiece y se abra la cabeza y si tenemos que reventarla a bates también", y ha apelado al papel movilizador del arte, y ha lamentado que se le acuse de terrorista si su tarea es colocar tomates.



CONSECUENCIAS PARA TODOS



Ha advertido de que las consecuencias de un Estado que considera fascista no solamente son para él, sino que pronto serán para periodistas y activistas, y ha agregado: "Que la gente salga a la calle ya, luche, y no esté pendiente de los 'tempos' que está marcando un juez".

"Mucha gente se sigue autoengañando de que no entraré en prisión", ha dicho el rapero, que ha considerado que parece que la gente se esté esperando a que le encarcelen para actuar, y ha añadido que lo único que puede evitar su ingreso en prisión es el cambio en las instituciones.

Valtonyc ha explicado que cuando le procesaron pensó que socialmente reventaría todo, y la respuesta fue que no se preocupara porque después le rebajarían la pena: "Y ahora me queda un mes para entrar en prisión y todo lo que está pasando en Catalunya me ha ayudado".

El cantante ha detallado que no solamente ha habido una ola represiva de libertad de expresión, sino que también se ha demostrado que es contra la libertad de organización y expresión de un pueblo: "Eso me ha ayudado porque ha habido un boom".

"Si cierran a raperos y yo, que trabajo en una frutería y no tengo armas, significa que el Estado está débil", ha añadido Valtonyc, que ha acusado al Gobierno de ser gángsters y sembrar muertes extrañas, como la de Rita Barberá, ha dicho.

Han participado también el director de arte de la revista 'Mongolia', Fernando Rapa, y la escritora Cassandra Vera, quienes han explicado sus propias experiencias con la condena de la revista 'Mongolia' y la causa por un chiste sobre Ortega Cano, respectivamente.

Ha inaugurado el acto la concejal de Participación del Ayuntamiento de Barcelona, Gala Pin, que ha dicho que la represión actual se traduce en generar un estado de miedo, también de carácter económico con multas, y con una cultura de la "inseguridad y el enemigo".