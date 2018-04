La federación del alquiler turístico niega haber disparado los precios de la vivienda

El aumento, inasumible para muchos, de losen las Islas Baleares no tiene relación con el. Esta es la tesis de un estudio de la, según el cual la oferta de vivienda turística "no tiene ningún impacto" en la burbuja de precios para alquilar una vivienda para uso residencial y no turístico.

Según el estudio, elaborado por In Atlas y el arquitecto Luis Falcón, el aumento de precios se relaciona a una mayor demanda y a "la mejora global de la economía". En este sentido, apuntan que "en los dos últimos años el paro ha caído un 14% en el área metropolitana de Palma y el empleo ha subido un 6,7%".

Igualmente, aseguran que el precio del alquiler ha subido a un ritmo del 12%, a pesar de la entrada en vigor de la moratoria turística y a la reducción de oferta de alquiler vacacional asociada a la entrada en vigor de la reforma de la Ley de turismo.

El presidente de Fevitur, Tolo Gomila, ha asegurado que el estudio aporta "luz" y, "sobre todo datos" al debate sobre el precio de la vivienda y "se demuestra que en ningún caso se puede culpabilizar a las estancias turísticas vacacionales de la recuperación de precios que vive el mercado inmobiliario".