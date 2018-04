Busquets afirma que para julio tendrá listo el proyecto de plan de ciencia balear

La vicepresidenta del Govern y consellera de Innovación y Turismo, Bel Busquets, ha anunciado que en julio estará listo el anteproyecto de Ley de Ciencia para su tramitación en el Parlament, que contemplará medidas para "la captación y retención de talento científico". Busquets ha efectuado este anuncio en su comparecencia en comisión parlamentaria para exponer las líneas que desarrollará en materia de Innovación, continuistas con las de su predecesor en el cargo, Biel Barceló.En su exposición, ha enmarcado los objetivos en esta materia para la última etapa de la legislatura dentro de la apuesta del Govern para un cambio de modelo económico. "Desde hace demasiados años, el modelo de crecimiento de Balears era dependiente del turismo de masas, basado en la cantidad y no en la calidad, un modelo que no nos podemos permitir ya que tiene consecuencias sociales, laborales y mediambientales negativas", ha dicho Busquets. En este sentido, ha resaltado que, junto al impulso de un turismo sostenible, el cambio de modelo debe basarse también en el impulso a la innovación e investigación como "motores del crecimiento de los nuevos sectores económicos,vinculados a la sociedad del conocimiento y a las industrias emergentes". No obstante, en respuesta a Josep Melià, de El Pi, ha admitido que los recursos que se destinan a esta materia no son los suficientes, de lo que ha culpado a la mala financiación de las islas. En este sentido ha precisado que, tras una caída del gasto en innovación entre 2011 y 2014, en 2015 se incrementaron en un 4,5 por ciento los fondos destinados a este ámbito y en 2016, en un 6,09 por ciento, por encima de la media estatal. Ha añadido que los fondos destinados a innovación e investigación por el Govern, la UIB y las empresas representan el 0,33 por ciento del PIB balear.Por otro lado, Busquets ha afirmado que en esta legislatura se ha producido una "mejora sustancial de la capacidad de gestión de la financiación europea" por parte del Govern. "Se ha conseguido recuperar la confianza perdida con las autoridades nacionales y con la Comisión Europea", ha afirmado la vicepresidenta. Entre los datos que ha aportado sobre los fondos europeos, ha precisado que este año las arcas autonómicas ya han recibido "más de 5 millones de euros" correspondientes al cierre del plan operativo de Fondo Social Europeo (FSE) del período 2007 a 2013 y que "se espera recibir en breve el reintegro de 16 millones de euros de los fondos FEDER".