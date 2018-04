Miralles "No ha habido voluntad del Govern de dar datos"

? "No ha habido una voluntad por parte del Govern de dar datos sobre el sector", se quejó ayer el presidente de Habtur ante los medios de comunicación en la presentación de un estudio sobre las 350 viviendas turísticas que gestiona su socio Bookiply.

Según los cálculos de la patronal del alquiler vacacional, esta actividad supuso el 17% del total de los turistas que llegaron a las Islas el año pasado. "No podemos confundir alquiler turístico con turismo residencial, ni plaza turística con turista real", apuntilló. La falta de datos "oficiales" sumada a la "incertidumbre" normativa debida a que ni el Consell de Mallorca ni el Ayuntamiento de Palma todavía no han aprobado la zonificación, no les permiten tener una visión lo suficientemente clara de cómo será la temporada. Aun y así, "la parte que sí que está regulada sí que se espera que sea significativa", reconoció. De hecho, para este año cree que "este 17% puede subir".