El Govern aparca por ahora nuevos impuestos verdes pese a las exigencias de Podemos

El Govern aparca por ahora aplicar nuevos impuestos verdes en Balears. Pese a la exigencia de sus socios de Podemos, tanto la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, como el conseller de Territorio y Transporte, Marc Pons, enterraron ayer en el Parlament la creación de nuevos tributos para las empresas más contaminantes.

El conseller de Territorio y Transporte, Marc Pons, de quien depende la futura ley de Cambio Climático, defendió que "la fiscalidad verde no es ni buena ni mala per se" y señaló que apostar por "la penalización" de las empresas que contaminan sólo supondría "llenar la caja de recursos pero no luchar contra el cambio climático". Pons abogó por seguir en la senda marcada en la futura ley de Cambio Climático, "que lo que hace es poner un calendario con los objetivos a alcanzar", explicó.

La consellera de Hacienda confirmó acto y seguido en el pleno que por ahora el Govern no se plantea nuevos impuestos verdes, y destacó la ecotasa como ejemplo de un tributo con finalidad medioambiental ya en vigor.

Podemos reclama al Govern la aplicación de impuestos verdes para combatir el cambio climático. La diputada ibicenca del partido de Pablo Iglesias en el Parlament, Marta Maicas, fue la encargada ayer de reclamar al Ejecutivo autonómico luchar contra el calentamiento global "no sólo con incentivos, sino también con la penalización de las empresas que más contaminan". "Desde principio de legislatura hemos pedido impuestos verdes para que quien más contamina, más gasta", trasladó la diputada de Podemos al Govern ayer en el Parlament.