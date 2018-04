Rajoy anunciará en Palma el 75% de descuento en los vuelos y el nuevo REB

El presidente del Gobierno,, tiene previsto viajar a Mallorca el próximo día 21 de este mes de abril. La visita del líder del PP coincidirá con la clausura de una convención sobre turismo de los populares y

El pasado sábado, coincidiendo con la convención nacional del PP, el presidente regional de los populares, Biel Company, comió con Rajoy junto al resto de presidentes autonómicos. Allí Company y el jefe del Ejecutivo trazaron la estrategia para acallar las críticas del Pacto ante la ausencia del descuento aéreo en los presupuestos para 2018. Hay que recordar que el Gobierno popular solo ha incluido un descuento del 50% en las cuentas que están pendientes de aprobación por falta de mayoría.

Esta ausencia ha creado una batalla política de calado en la que el PP ha intentado defenderse como ha podido. Company aseguraba la pasada semana que "estaba tranquilo y que el 75% del descuento llegaría". En la comida del sábado en Sevilla Company y Rajoy hablaron y todo está preparado para que el sábado día 21 el presidente del Gobierno aproveche su visita a Mallorca para anunciar el descuento y fulminar las críticas lanzadas por la izquierda balear contra los populares.

No es la primera vez que el PP utiliza a Rajoy para amansar al Govern Armengol en este tema. Hace justo un año, coincidiendo con la concesión del 75% de descuento a Canarias para vuelos interislas, el Ejecutivo del Pacto montó en cólera al considerar que, mientras le daban el descuento a los canarios, dejarían a Balears fuera. Rajoy aprovechó la clausura del congreso insular del PP de Mallorca para anunciar que también se incluiría a las islas.

Pero Rajoy también utilizará su viaje a Mallorca para explicar lo que está haciendo el Gobierno del PP para las islas. Es el caso del nuevo Régimen Especial para Balears (REB) que el sábado ya avanzó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegurando que "el reconocimiento de la singularidad de Balears es un compromiso y no vamos a fallar, la negociación está muy avanzada".

Precisamente sobre este asunto la presidenta del Govern, Francina Armengol, reiteró ayer que el Ejecutivo balear "va por buen camino" en relación a la negociación del REB, pero insistió en que "el acuerdo no está cerrado", según informó Europa Press. Armengol insistió en la "necesidad" de una ley que haga "justicia" ante las desventajas que crea la insularidad. "No vamos a decir amén a lo que nos dicen, vamos a reclamar lo que es justo para Balears, desde un planteamiento de negociación y lealtad institucional", dejó claro la presidenta.

Armengol acusó al Gobierno central de ser "poco sensible con las islas" y defendió el "talante reivindicativo y negociador" del Govern. Junto a ello, recordó que "cuando había mayoría del PP no se consiguió el REB" y que el ex president del Govern y actual senador del PP, José Ramón Bauzá, "fue a Madrid a hacerse la foto sobre un REB que no pactó con nadie, que no se tramitó y que cayó en el Congreso de Diputados".

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Josep Ferrà, confió en que el Gobierno central no utilice el REB como un "nuevo chantaje"para lograr apoyos a su propuesta de presupuestos generales del Estado. En este sentido, resaltó que el 75 por ciento del descuento de los vuelos para residentes debe figurar tanto en el REB como en los presupuestos estatales. "Esperemos que el anuncio del REB (efectuado por Montoro) no tenga el mismo calibre de falsedad que el master de la señora Cifuentes", ironizó Ferrà. El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, afirmó por su parte que "no vale cualquier REB" y que el que se acuerde debe servir para reducir los problemas de infrafinanciadión de Balears y asegurar inversiones anuales para las islas.

Mientras, el líder de El Pi, Jaume Font, se mostró convencido de que el Govern del Pacto y el PP se enzarzarán en una batalla sobre el REB porque "hay elecciones" autonómicas en 2019 y ambos se culparán de la falta de acuerdo. "Me temo que estamos a punto de entrar en una batalla", declaró Font.