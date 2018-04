El Pacto azuza al PP con el máster de Cifuentes

El máster de la todavía presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, se cuela en el Parlament. La polémica por la falsificación del título de la dirigente popular ha sido hoy utilizada por los partidos de la izquierda en las islas para azuzar al Partido Popular.ha abierto la veda el conseller de Trabajo, Iago Negueruela , en respuesta a una pregunta de los populares sobre venta ambulante y productos falsificados.

"Cuando acabe la legislatura usted habrá hecho un máster en hacer crítica y no encontrar soluciones", le ha replicado al conseller el diputado Santiago Tadeo, que ha acusado al Govern de inacción en la lucha contra la venta ambulante. "Yo no tengo máster, sólo una licenciatura y mis oposiciones, no como ustedes que sacan máster como churros", ha insistido el conseller Negueruela.