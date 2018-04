Company insiste en dar por hecho el descuento aéreo del 75%: "Sin confirmación, no hablaría así"

El presidente del PP balear, Biel Company , insiste enPese a que la mejora de la bonificación, actualmente en el 50 por ciento, no está incluida en las cuentas presentadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, el líder de los populares ha explicado que ". "Si no tuviera confirmación de que llegará, no hablaría así", ha defendido Biel Company.

Mientras la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado que viaja hoy a Canarias para cerrar con el gobierno canario las actuaciones para hacer realidad el aumento del descuento en los vuelos a la península, el líder de la oposición ha insistido que Armengol "llega tarde" y que el 75 por ciento será una realidad si se aprueban los presupuestos presentados para 2018.

El líder popular ha avanzado incluso que el PP votará hoy a favor de una iniciativa de Esquerra a favor del 75 por ciento en el Senado. "Yo pedí si esto iba hacia adelante y me dijeron que ya estaba hecho. Ahora tienen que aprobarse los presupuestos", ha zanjado.

Cabe recordar que, como informa hoy este diario, en el PP balear preven que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anuncie en Palma en su visita del próximo 21 el descuento del 75 por ciento y el nuevo REB.

Cabe recordar que la mejora del descuento es una exigencia de los dos diputados canarios de Coalición Canaria y Nueva Canarias, clave para sacar adelante las cuentas, para apoyar los presupuestos.